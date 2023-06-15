В IIHF не сочли дискриминацией отсутствие Барбашёва на поздравительном постере

"На этом постере всего 12 игроков, отсутствует половина команды. Является ли это дискриминацией для всех остальных? Я так не думаю", — сказал Тардиф в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Напомним, "Вегас Голден Найтс" обыграл клуб "Флорида Пантерз" в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Игра состоялась на стадионе "Ти-Мобайл-арена" в Парадайсе и завершилась со счётом 9:3. Иван Барбашёв стал 15-м россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли более одного раза. В первый раз Барбашёв завоевал его в сезоне 2018/2019, когда играл в команде клуба "Сент-Луис Блюз".