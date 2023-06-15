В IIHF не сочли дискриминацией отсутствие Барбашёва на поздравительном постере
Президент ИИХФ Люк Тардиф пояснил, почему Международная федерация хоккея не опубликовала фото россиянина Ивана Барбашёва на постере, посвящённом завоеванию "Вегасом" Кубка Стэнли.
"На этом постере всего 12 игроков, отсутствует половина команды. Является ли это дискриминацией для всех остальных? Я так не думаю", — сказал Тардиф в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Напомним, "Вегас Голден Найтс" обыграл клуб "Флорида Пантерз" в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Игра состоялась на стадионе "Ти-Мобайл-арена" в Парадайсе и завершилась со счётом 9:3. Иван Барбашёв стал 15-м россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли более одного раза. В первый раз Барбашёв завоевал его в сезоне 2018/2019, когда играл в команде клуба "Сент-Луис Блюз".
Twitter / Vegas Golden Knights