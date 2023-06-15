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15 июня, 02:06

Россиянам объяснили, можно ли покупать живую рыбу в жару

Терапевт Тарадеева советует не покупать живую рыбу летом из-за риска отравления

В жаркое время года не стоит покупать живую рыбу в магазинах, лучше приобретать замороженную, так как из-за неправильного хранения она может испортиться. Об этом рассказала врач-терапевт лабораторного комплекса "Инвитро-Приволжье" Татьяна Тарадеева.

Опасными считаются точки на стихийных рынках, вдоль автомобильных трасс, а также в багажниках автомобилей. По словам медика, условия содержания рыбы в аквариуме влияют на её состояние и качество приготовленных блюд, а в итоге и на состояние здоровья человека.

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"Перед покупкой стоит обратить внимание на её внешний вид. Красные или розовые жабры без слизи, выпуклые глаза с прозрачным содержимым, отсутствие механических повреждений чешуи и кожи, высокая активность рыбы в воде будут говорить о том, что её стоит покупать. Также обратите внимание на наличие посторонних запахов: неприятный запах будет говорить о недоброкачественности продукта", порекомендовала Тарадеева в беседе с "Газетой.ru".

Термическая обработка рыбы в процессе приготовления должна длиться не менее 20 минут после закипания воды и не менее 15–20 минут с каждой стороны при жарке. А запекать в духовке рыбу нужно около часа. Из магазина рыбу стоит нести в пакете с водой, в которой она плавала, советует эксперт.

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Тарадеева напомнила, что при употреблении в пищу несвежей рыбы может возникнуть пищевое отравление с болями в животе, тошнота, рвота, диарея. Нередко может потребоваться госпитализация пациента. При этом рыба должна быть в рационе каждого человека один-два раза в неделю.

А ранее врач объяснила, почему промывать сырую курицу перед приготовлением — плохая идея. Ещё один совет от Елены Мотовой: храните скоропортящиеся продукты (в том числе и сырую птицу) отдельно от готовой пищи и тех продуктов, которые не требуют термической обработки.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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