В УЕФА оправдались за скандал вокруг украинского флага в финале Лиги чемпионов

В УЕФА попытались оправдаться после инцидента на финальном матче Лиги чемпионов в Турции с болельщиком, у которого охранник отобрал украинский флаг.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что безопасность на стадионе контролируется местными организаторами и правоохранителями, отметив, что произошедшее — личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности турецкой полиции.

"Когда глава турецкой полиции был проинформирован, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику, что вы можете увидеть в течение нескольких секунд, если у вас есть доступ к полному видео", — приводит The Guardian слова представителя УЕФА.