В УЕФА оправдались за скандал вокруг украинского флага в финале Лиги чемпионов
В УЕФА попытались оправдаться после инцидента на финальном матче Лиги чемпионов в Турции с болельщиком, у которого охранник отобрал украинский флаг.
В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что безопасность на стадионе контролируется местными организаторами и правоохранителями, отметив, что произошедшее — личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности турецкой полиции.
"Когда глава турецкой полиции был проинформирован, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику, что вы можете увидеть в течение нескольких секунд, если у вас есть доступ к полному видео", — приводит The Guardian слова представителя УЕФА.
УЕФА не запрещает вывешивание украинских флагов на стадионах, подчеркнул собеседник издания.
Напомним, 10 июня в Стамбуле прошёл финальный матч Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером". Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу манчестерцев. При этом не обошлось без инцидентов. Несмотря на то что на игры УЕФА зрителям запрещено приносить какую-либо политическую атрибутику, один из болельщиков заявился с украинским флагом.
Telegram / Бомбардир