Захарова ответила русской пословицей на вопрос Лайфа о самых обидных словах злопыхателей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила древнюю русскую пословицу, что на сердитых воду возят, отвечая на вопрос Лайфа, как она реагирует на высказывания недоброжелателей в ответ на её хлёсткие комментарии по поводу событий в мире. Дипломат не смогла припомнить никаких слов, на которые она по-настоящему обиделась.

Захарова объяснила в ответ на вопрос Лайфа свои ёмкие и ироничные комментарии в Сети. Видео © МИД РФ

"Я считаю, что на обиженных воду возят. У нас есть замечательная русская пословица… События разворачиваются на наших глазах настолько острые, что и реакция должна быть острая. И вообще я считаю, что лучше реакция будет острая, чем тупая", — подчеркнула она во время беседы с журналистами на ПМЭФ.

Захарова отметила, что Россия — одна из немногих стран, где осталась свобода мнений, поэтому можно спокойно выполнять свои обязанности в министерстве и иметь при этом гражданскую позицию. Она пояснила, что всегда остро и иронично реагирует на происходящие мировые события на своих личных интернет-ресурсах, где может эмоционально отреагировать на выпады Запада.