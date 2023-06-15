Захарова ответила русской пословицей на вопрос Лайфа о самых обидных словах злопыхателей
Захарова рассказала Лайфу на ПМЭФ, как реагирует на обидные слова злопыхателей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила древнюю русскую пословицу, что на сердитых воду возят, отвечая на вопрос Лайфа, как она реагирует на высказывания недоброжелателей в ответ на её хлёсткие комментарии по поводу событий в мире. Дипломат не смогла припомнить никаких слов, на которые она по-настоящему обиделась.
Захарова объяснила в ответ на вопрос Лайфа свои ёмкие и ироничные комментарии в Сети. Видео © МИД РФ
"Я считаю, что на обиженных воду возят. У нас есть замечательная русская пословица… События разворачиваются на наших глазах настолько острые, что и реакция должна быть острая. И вообще я считаю, что лучше реакция будет острая, чем тупая", — подчеркнула она во время беседы с журналистами на ПМЭФ.
Захарова отметила, что Россия — одна из немногих стран, где осталась свобода мнений, поэтому можно спокойно выполнять свои обязанности в министерстве и иметь при этом гражданскую позицию. Она пояснила, что всегда остро и иронично реагирует на происходящие мировые события на своих личных интернет-ресурсах, где может эмоционально отреагировать на выпады Запада.
Напомним, ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В беседе с Лайфом глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что мероприятие доказало открытость России, а также, что Запад своими санкциями не превратил нашу страну в "пустыню с голодными медведями".
МИД РФ