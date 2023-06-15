Голикова рассказала о ходе диспансеризации взрослого населения в новых регионах
Вице-премьер Голикова: В новых регионах приступили к взрослой диспансеризации
На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по поручению президента России Владимира Путина началась диспансеризация взрослого населения. Об этом сообщила журналистам в четверг вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, эту работу проводит Минздрав совместно с коллегами из регионов и федерального центра.
"Министерство здравоохранения запустило взрослую диспансеризацию по российским стандартам. Самое главное — как потом организовать маршрутизацию оказания медицинской помощи тех пациентов, которые будут выявлены с точки зрения её оказания", — отметила Голикова.
Напомним, 31 мая президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых субъектах Российской Федерации. До этого медики проверили здоровье и состояние 300 тысяч детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Распорядившись об этом, глава государства посетовал, что многие ребята годами "не учились толком" и не получали медицинскую помощь.
ТАСС / Станислав Красильников