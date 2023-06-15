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15 июня, 13:48

Голикова рассказала о ходе диспансеризации взрослого населения в новых регионах

Вице-премьер Голикова: В новых регионах приступили к взрослой диспансеризации

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по поручению президента России Владимира Путина началась диспансеризация взрослого населения. Об этом сообщила журналистам в четверг вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, эту работу проводит Минздрав совместно с коллегами из регионов и федерального центра.

"Министерство здравоохранения запустило взрослую диспансеризацию по российским стандартам. Самое главное — как потом организовать маршрутизацию оказания медицинской помощи тех пациентов, которые будут выявлены с точки зрения её оказания", отметила Голикова.

Врач перечислил плюсы проведения диспансеризации в России

Врач перечислил плюсы проведения диспансеризации в России

Напомним, 31 мая президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых субъектах Российской Федерации. До этого медики проверили здоровье и состояние 300 тысяч детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Распорядившись об этом, глава государства посетовал, что многие ребята годами "не учились толком" и не получали медицинскую помощь.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
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