Голикова рассказала о ходе диспансеризации взрослого населения в новых регионах

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по поручению президента России Владимира Путина началась диспансеризация взрослого населения. Об этом сообщила журналистам в четверг вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, эту работу проводит Минздрав совместно с коллегами из регионов и федерального центра.

"Министерство здравоохранения запустило взрослую диспансеризацию по российским стандартам. Самое главное — как потом организовать маршрутизацию оказания медицинской помощи тех пациентов, которые будут выявлены с точки зрения её оказания", — отметила Голикова.