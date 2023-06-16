Экс-тренер Роналду возглавил "Наполи"
Руди Гарсия сменил Лучано Спаллетти на посту главного тренера "Наполи"
Итальянский "Наполи" объявил имя нового главного тренера. Им стал французский специалист Руди Гарсия.
На этом посту 59-летний француз сменил Лучано Спаллетти, который покинул неаполитанцев после завоевания чемпионства в Италии.
Последним местом работы Гарсии был саудовский "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду. Специалист был уволен в апреле.
Гарсия уже работал в Италии. С 2013 по 2016 год он тренировал "Рому". Также он возглавлял французские "Марсель", "Лион", "Лилль" и "Сент-Этьен".
Ранее Лайф писал, что Роналду резко подешевел на 25%. В то же время игрок входит в тройку лидеров саудовской Про-Лиги.
Twitter / Rudi Garcia