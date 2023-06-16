Экс-тренер Роналду возглавил "Наполи"

Итальянский "Наполи" объявил имя нового главного тренера. Им стал французский специалист Руди Гарсия.

На этом посту 59-летний француз сменил Лучано Спаллетти, который покинул неаполитанцев после завоевания чемпионства в Италии.

Последним местом работы Гарсии был саудовский "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду. Специалист был уволен в апреле.

Гарсия уже работал в Италии. С 2013 по 2016 год он тренировал "Рому". Также он возглавлял французские "Марсель", "Лион", "Лилль" и "Сент-Этьен".