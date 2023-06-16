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16 июня, 01:07

В Павловском дворце проведут выставку уникальной керамики российских мастеров

Выставка керамики российских мастеров состоится 18 июня в Павловском дворце. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В классическом Колонном зале разместят порядка 400 необычных произведений. В экспозиции будут представлены, например, цветы из фарфора и необычная скульптура ворона, сидящего на ветви. Также посетители увидят морские раковины, которые идеально повторяют настоящие, хотя сделаны из керамики.

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"Нужно отметить серию ламп. Это лампы, сделанные из керамики ручной работы. Ручное декорирование. Но ещё в них присутствует вулканический камень — глазурованный, обожжённый — с вулкана Этна", — рассказала руководитель проекта "Современное наследие России" Елена Цветкова.

В этом году акцент сделали на фарфоре, керамике и текстиле. Представлены будут почти все направления декоративно-прикладного искусства, в том числе мельчайшая вышивка крестом, роспись тканей, лаковые миниатюры, мозаика, резьба по дереву и многое другое.

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Ранее Лайф писал, что икону "Святая Троица" Андрея Рублёва доставили в храм Христа Спасителя и установили капсулу с ней в центре собора. Увидеть икону можно будет до конца текущей недели.

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Юлия Коновалова
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