В Павловском дворце проведут выставку уникальной керамики российских мастеров

Выставка керамики российских мастеров состоится 18 июня в Павловском дворце. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В классическом Колонном зале разместят порядка 400 необычных произведений. В экспозиции будут представлены, например, цветы из фарфора и необычная скульптура ворона, сидящего на ветви. Также посетители увидят морские раковины, которые идеально повторяют настоящие, хотя сделаны из керамики.

"Нужно отметить серию ламп. Это лампы, сделанные из керамики ручной работы. Ручное декорирование. Но ещё в них присутствует вулканический камень — глазурованный, обожжённый — с вулкана Этна", — рассказала руководитель проекта "Современное наследие России" Елена Цветкова.

В этом году акцент сделали на фарфоре, керамике и текстиле. Представлены будут почти все направления декоративно-прикладного искусства, в том числе мельчайшая вышивка крестом, роспись тканей, лаковые миниатюры, мозаика, резьба по дереву и многое другое.