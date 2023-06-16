Голикова заявила, что около 6 млн россиян зарабатывают ниже уровня МРОТ

Около 6 миллионов работающих россиян получают зарплату ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на административные данные налоговой службы.

"Порядка шести миллионов человек занятых не получают минимальный размер оплаты труда", — сказала она на сессии Петербургского международного экономического форума "Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития".

Напомним, в нынешнем году МРОТ уже вырос до 16 242 рублей, его снова повысят с 1 января 2024 года, но уже на 18,5%. Это позволит увеличить зарплаты почти пяти миллионам граждан России. При этом глава Минтруда Антон Котяков обещал, что к 2030 году МРОТ должен на 30% превысить прожиточный минимум.