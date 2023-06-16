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16 июня, 11:02

Любители молочных ванн объяснили, что купались в просроченном молоке для видео на память

SHOT: Мужчины, купавшиеся в молоке, записали видео с публичными извинениями

Фермер и бывший участковый из Ростовской области записали видео с извинениями перед местными жителями за купание в молоке. По их словам, в чане было просроченное сухое молоко — они закинули его туда просто из любопытства. Ролик с извинениями опубликовал SHOT.

Фермер и бывший участковый из Ростовской области извинились за купание в молоке. Видео © Telegram / SHOT

Ганженко и Маслаков уточнили, что использовали для молочных процедур самое дешёвое из имевшегося сухого молока — по 2000 рублей за мешок. Они высыпали три мешка на тонну воды, хорошенько размешали и решили сделать запись своего необычного увеселения на память. Никто из них не ожидал, что некий недоброжелатель коварно выложит видео в Сеть. Они утверждают, что не знают человека, который опубликовал запись в соцсетях.

Мужчины добавили, что вся жидкость после ванны была слита в выгребную яму, и уверяют, что не попадёт в продажу. А на того, кто опубликовал ролик, они планируют подать в суд.

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Лайф вчера рассказывал, как фермер и его друг приняли ванну в чане с молоком на предприятии в Ростовской области, причём один из них влез туда без трусов. Роспотребнадзор уже проверил ситуацию и установил, что арендующая цех компания находится в процессе ликвидации, а среди поставок на Семикаракорский маслосырозавод не было сырья с этой фермы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Юрий Лысенко
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