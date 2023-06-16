Любители молочных ванн объяснили, что купались в просроченном молоке для видео на память

Фермер и бывший участковый из Ростовской области записали видео с извинениями перед местными жителями за купание в молоке. По их словам, в чане было просроченное сухое молоко — они закинули его туда просто из любопытства. Ролик с извинениями опубликовал SHOT.

Фермер и бывший участковый из Ростовской области извинились за купание в молоке. Видео © Telegram / SHOT

Ганженко и Маслаков уточнили, что использовали для молочных процедур самое дешёвое из имевшегося сухого молока — по 2000 рублей за мешок. Они высыпали три мешка на тонну воды, хорошенько размешали и решили сделать запись своего необычного увеселения на память. Никто из них не ожидал, что некий недоброжелатель коварно выложит видео в Сеть. Они утверждают, что не знают человека, который опубликовал запись в соцсетях.