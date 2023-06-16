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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 17:36
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В Елисейском дворце слили тайную просьбу Макрона к саудовскому принцу о России

AFP: Макрон попросил наследного принца Саудовской Аравии "повлиять" на РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Johannes Simon

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Johannes Simon

Во время прошедших в пятницу переговоров с Мухаммедом бен Сальманом, наследным принцем Саудовской Аравии, президент Франции Эмманюэль Макрон попросил его использовать своё влияние на Россию, чтобы урегулировать украинский вопрос. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По его словам, Макрон напомнил собеседнику о том, какой важностью обладает вопрос Украины для всего мира, акцентировав внимание на немалом влиянии Саудовской Аравии, распространяющемся в том числе и на Россию. Президент Франции выразил уверенность в том, что это могло бы помочь в решении конфликта на Украине. Помимо этого, в личной беседе политики обсудили и прочие вопросы международных отношений.

Также переговоры провели министры иностранных дел двух государств — Катрин Колонна и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд.

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Юрий Лысенко
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