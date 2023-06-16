Песков допустил двусторонние переговоры Путина и президента ЮАР

Российский лидер Владимир Путин может провести двусторонние переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой после визита последнего к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом заявил РИА "Новости" представитель Кремля Дмитрий Песков.

Рамафоса ранее сообщил, что хочет провести с Путиным переговоры и обсудить в том числе украинский кризис и саммит БРИКС. Сейчас же он находится в Киеве с президентами Замбии и Коморских Островов. В столице Незалежной их встретили сообщениями о взрывах. Впрочем, это оказалось просто шоу.