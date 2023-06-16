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16 июня, 18:35

Песков допустил двусторонние переговоры Путина и президента ЮАР

Российский лидер Владимир Путин может провести двусторонние переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой после визита последнего к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом заявил РИА "Новости" представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Двусторонние контакты не исключаются", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Рамафоса ранее сообщил, что хочет провести с Путиным переговоры и обсудить в том числе украинский кризис и саммит БРИКС. Сейчас же он находится в Киеве с президентами Замбии и Коморских Островов. В столице Незалежной их встретили сообщениями о взрывах. Впрочем, это оказалось просто шоу.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Андрей Бражников
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