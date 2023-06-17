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16 июня, 21:58

Во Франции заявили о необходимости сохранять каналы диалога с Россией

Глава МИД Франции Колонна считает необходимым сохранять каналы диалога с Москвой

Парижу необходимо сохранить каналы коммуникации с Москвой, в том числе не закрывать свои диппредставительства в российской столице. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью телеканалу LCI.

"У нас нет никакого интереса усугублять изолированность России. Мы бы хотели, чтобы были каналы для диалога. Это позволит доносить нашу позицию", пояснила Колонна.

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Дипломат также отметила, что французский президент Эмманюэль Макрон может снова переговорить с Владимиром Путиным. Последний раз они вели диалог в сентябре, напомнила она.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон изъявил желание посетить саммит БРИКС, который состоится в августе в городе Йоханнесбурге в ЮАР. Также на тему намерения лидеров Франции и Германии пообщаться с Владимиром Путиным высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все эти желания пока что не выходят за пределы гипотетической плоскости.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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