Во Франции заявили о необходимости сохранять каналы диалога с Россией

Парижу необходимо сохранить каналы коммуникации с Москвой, в том числе не закрывать свои диппредставительства в российской столице. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью телеканалу LCI.

"У нас нет никакого интереса усугублять изолированность России. Мы бы хотели, чтобы были каналы для диалога. Это позволит доносить нашу позицию", — пояснила Колонна.