Байден завершил речь об огнестрельном оружии словами: "Боже, храни королеву"

Президент США Джо Байден завершил публичную речь по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия фразой: "Боже, храни королеву".

В контекст выступления американского лидера данная фраза не вписывалась. Кроме того, выражение является названием британского гимна, но на данный момент во главе государства находится монарх мужского пола.

Дежурный по пресс-пулу Белого дома заявил, что не имеет представления, почему президент так выразился. Не понимают этого и другие журналисты американской администрации.

В ходе выступления Байден, например, обещал добиться запрета на продажу в США штурмового огнестрельного оружия.