Байден завершил речь об огнестрельном оружии словами: "Боже, храни королеву"
Президент США Джо Байден завершил публичную речь по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия фразой: "Боже, храни королеву".
В контекст выступления американского лидера данная фраза не вписывалась. Кроме того, выражение является названием британского гимна, но на данный момент во главе государства находится монарх мужского пола.
Дежурный по пресс-пулу Белого дома заявил, что не имеет представления, почему президент так выразился. Не понимают этого и другие журналисты американской администрации.
В ходе выступления Байден, например, обещал добиться запрета на продажу в США штурмового огнестрельного оружия.
Ранее американский лидер Джо Байден неожиданно повысил в должности премьер-министра Великобритании Риши Сунака, назвав его "мистером президентом" во время встречи в Белом доме. Сунак смутился, слегка покраснел и натужно рассмеялся, желая замять неловкость.
Flickr / The White House