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17 июня, 00:56

Байден завершил речь об огнестрельном оружии словами: "Боже, храни королеву"

Президент США Джо Байден завершил публичную речь по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия фразой: "Боже, храни королеву".

В контекст выступления американского лидера данная фраза не вписывалась. Кроме того, выражение является названием британского гимна, но на данный момент во главе государства находится монарх мужского пола.

Байден сорвался на журналиста, задавшего неприятный вопрос

Байден сорвался на журналиста, задавшего неприятный вопрос

Дежурный по пресс-пулу Белого дома заявил, что не имеет представления, почему президент так выразился. Не понимают этого и другие журналисты американской администрации.

В ходе выступления Байден, например, обещал добиться запрета на продажу в США штурмового огнестрельного оружия.

"Rolling Stone возродится!": Байден дважды перепутал пострадавший от урагана город с журналом

"Rolling Stone возродится!": Байден дважды перепутал пострадавший от урагана город с журналом

Ранее американский лидер Джо Байден неожиданно повысил в должности премьер-министра Великобритании Риши Сунака, назвав его "мистером президентом" во время встречи в Белом доме. Сунак смутился, слегка покраснел и натужно рассмеялся, желая замять неловкость.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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