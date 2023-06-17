Украинские танкисты имитируют поломки "Леопардов", чтобы избежать боя, пишут СМИ

Украинские танкисты, принимающие участие в контрнаступлении в районе Запорожья, имитируют поломки техники, чтобы не идти в бой. Об этом рассказали изданию Spiegel представители экипажа танка Leopard 2.

"22-летний заряжающий с позывным Гудзик сообщает, что <…> некоторые [солдаты] имитируют повреждения танка, лишь бы не идти в бой", — отмечается в статье.

При этом бойцы не осуждают товарищей, отмечая, что если российский снаряд попадёт в танк, то экипаж "станет кучкой пепла". Украинские солдаты рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard 2 подорвались на минах. Журналист издания также пообщался с одним из наводчиков, который признался, что у немецкой техники есть проблемы с лазерным наведением на "вторичные цели" в ночное время.