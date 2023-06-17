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Регион
Опубликовано 17 июня 2023, 01:38
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Украинские танкисты имитируют поломки "Леопардов", чтобы избежать боя, пишут СМИ

Spiegel: Танкисты ВСУ имитируют поломки, чтобы избежать боя в контрнаступлении

Украинские танкисты, принимающие участие в контрнаступлении в районе Запорожья, имитируют поломки техники, чтобы не идти в бой. Об этом рассказали изданию Spiegel представители экипажа танка Leopard 2.

"22-летний заряжающий с позывным Гудзик сообщает, что <…> некоторые [солдаты] имитируют повреждения танка, лишь бы не идти в бой", — отмечается в статье.

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При этом бойцы не осуждают товарищей, отмечая, что если российский снаряд попадёт в танк, то экипаж "станет кучкой пепла". Украинские солдаты рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard 2 подорвались на минах. Журналист издания также пообщался с одним из наводчиков, который признался, что у немецкой техники есть проблемы с лазерным наведением на "вторичные цели" в ночное время.

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Ранее Лайф писал, что на Украине потребовали у ФРГ утроить число поставляемых танков Leopard 2. Также Киев призвал немцев передать дополнительно 60 единиц БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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Юлия Коновалова
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