Регион

Уведомления отключены

17 июня, 03:10

Пушков дал важный совет Макрону из-за его обращения к саудовскому принцу

Пушков: Макрону следует повлиять на Украину, а не искать воздействия на Россию

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит самому повлиять на Украину, чтобы урегулировать продолжающийся кризис, а не искать способы воздействия на Россию с помощью других стран. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что совсем недавно признал глава внешней политики ЕС Боррель", написал парламентарий в телеграм-канале.

В Елисейском дворце слили тайную просьбу Макрона к саудовскому принцу о России

В Елисейском дворце слили тайную просьбу Макрона к саудовскому принцу о России

По словам сенатора, обращение Макрона к наследному саудовскому принцу Мухаммеду ибн Салману показывает ещё и то, что Запад потерял все рычаги давления на Москву.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что считает необходимым сохранять каналы диалога с Москвой. Дипломат также отметила, что Эмманюэль Макрон может снова переговорить с Владимиром Путиным. Прежде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что все эти желания пока что не выходят за пределы гипотетической плоскости.

Обложка ©

Telegram / Алексей Пушков

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Алексей Пушков
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров