Пушков дал важный совет Макрону из-за его обращения к саудовскому принцу

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит самому повлиять на Украину, чтобы урегулировать продолжающийся кризис, а не искать способы воздействия на Россию с помощью других стран. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что совсем недавно признал глава внешней политики ЕС Боррель", — написал парламентарий в телеграм-канале.

По словам сенатора, обращение Макрона к наследному саудовскому принцу Мухаммеду ибн Салману показывает ещё и то, что Запад потерял все рычаги давления на Москву.