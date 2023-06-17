Пушков дал важный совет Макрону из-за его обращения к саудовскому принцу
Пушков: Макрону следует повлиять на Украину, а не искать воздействия на Россию
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит самому повлиять на Украину, чтобы урегулировать продолжающийся кризис, а не искать способы воздействия на Россию с помощью других стран. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
"Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что совсем недавно признал глава внешней политики ЕС Боррель", — написал парламентарий в телеграм-канале.
По словам сенатора, обращение Макрона к наследному саудовскому принцу Мухаммеду ибн Салману показывает ещё и то, что Запад потерял все рычаги давления на Москву.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что считает необходимым сохранять каналы диалога с Москвой. Дипломат также отметила, что Эмманюэль Макрон может снова переговорить с Владимиром Путиным. Прежде пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что все эти желания пока что не выходят за пределы гипотетической плоскости.
Telegram / Алексей Пушков