На Тайване заявили о приближении к острову военных самолётов Китая

Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 13 самолётов и семь военных кораблей. Об этом в "Твиттере" заявила пресс-служба Минобороны острова.

"По состоянию на 6:00 было зафиксировано приближение 13 самолётов и семи кораблей НОАК к Тайваню", — говорится в сообщении.

Указывается, что был зафиксирован в том числе и один истребитель JH-7, который пересёк так называемую срединную линию на севере Тайваньского пролива. После этого самолёт развернулся и лёг на обратный курс. В ответ на действия НОАК войска Тайваня подняли истребители, задействовали корабли и зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за воздушными судами Китая.