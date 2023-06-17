Регион

Уведомления отключены

17 июня, 05:53

На Тайване заявили о приближении к острову военных самолётов Китая

Минобороны Тайваня заявило о приближении к острову 13 военных самолётов КНР

Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 13 самолётов и семь военных кораблей. Об этом в "Твиттере" заявила пресс-служба Минобороны острова.

"По состоянию на 6:00 было зафиксировано приближение 13 самолётов и семи кораблей НОАК к Тайваню", — говорится в сообщении.

Указывается, что был зафиксирован в том числе и один истребитель JH-7, который пересёк так называемую срединную линию на севере Тайваньского пролива. После этого самолёт развернулся и лёг на обратный курс. В ответ на действия НОАК войска Тайваня подняли истребители, задействовали корабли и зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за воздушными судами Китая.

Байден дважды пригрозил Китаю ответом на шаги против Тайваня

Байден дважды пригрозил Китаю ответом на шаги против Тайваня

Ранее МИД КНР заявил, что Пекин хочет мирного соединения с Тайванем, но не исключает иных методов. А недавно в Китае заявили, что вопросы, связанные с Тайванем, являются внутренними делами страны.

Обложка ©

ТАСС / Liu Daquan / Xinhua via ZUMA Wire

Светлана Оперук
  • Новости
  • тайвань
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров