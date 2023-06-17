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17 июня, 08:03

Песков назвал условия допуска западных СМИ на мероприятия в России

Песков: РФ готова принимать западные СМИ, но business as usual больше не будет

Россия готова принимать у себя иностранных журналистов, но требует должного отношения и к своей прессе за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Business as usual больше не будет. Мы будем готовы их [западных журналистов] принимать, но такого отношения к нашим журналистам за границей не потерпим", — уточнил представитель Кремля на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отметим, что в этом году на ПМЭФ впервые не аккредитовали представителей западных СМИ. По словам Пескова, допуск журналистов из недружественных государств на следующие крупные мероприятия в РФ зависит от поведения как самих этих изданий, так и западных стран в целом.

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Ранее Песков выразил уверенность, что Запад услышал выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ. О чём говорил глава государства, можно прочитать в материале Лайфа.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Иван Косицын
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