Песков назвал условия допуска западных СМИ на мероприятия в России
Песков: РФ готова принимать западные СМИ, но business as usual больше не будет
Россия готова принимать у себя иностранных журналистов, но требует должного отношения и к своей прессе за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Business as usual больше не будет. Мы будем готовы их [западных журналистов] принимать, но такого отношения к нашим журналистам за границей не потерпим", — уточнил представитель Кремля на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Отметим, что в этом году на ПМЭФ впервые не аккредитовали представителей западных СМИ. По словам Пескова, допуск журналистов из недружественных государств на следующие крупные мероприятия в РФ зависит от поведения как самих этих изданий, так и западных стран в целом.
Ранее Песков выразил уверенность, что Запад услышал выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ. О чём говорил глава государства, можно прочитать в материале Лайфа.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев