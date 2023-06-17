Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

После подрыва Вооружёнными силами Украины Каховской ГЭС в Херсоне, который находится под контролем киевских властей, сложилась гуманитарная катастрофа. Об этом рассказал врио главы Херсонской области России Владимир Сальдо во время беседы с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, у людей нет возможности для полноценной эвакуации.

"Сейчас в Херсоне гуманитарная катастрофа в полном разгаре, люди предоставлены сами себе", — заявил Сальдо.

По его мнению, власти города очень плохо организовали эвакуацию. Сальдо рассказал, что в Херсоне затоплен большой район, который местные жители называют островом.

"Что делают власти: они полностью закрыли возможность даже подвоза на ту территорию продуктов. Автомобильный мост закрыт, пускают людей небольшими группами, пешком они могут пройти по железнодорожному мосту на территорию этого микрорайона", — сказал Сальдо.