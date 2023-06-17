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17 июня, 14:15

"Локомотив" подписал долгосрочный контракт с экс-игроком "Рубина"

"Локомотив" на три года подписал контракт с экс-защитником "Рубина" Самошниковым

<p>Илья Самошников. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcrk?z=photo-51812607_457404180/wall-61396036_505941" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Рубин"</a></p>

Илья Самошников. Обложка © VK / ФК "Рубин"

Бывший защитник казанского "Рубина" Илья Самошников стал игроком футбольного клуба "Локомотив". Как сообщили в пресс-службе железнодорожников, соглашение рассчитано на три года.

"Футболист будет выступать под номером 77. Добро пожаловать в красно-зелёную семью, Илья!" — говорится в сообщении.

В начале июня стало известно, что 25-летний Самошников покинул вернувшийся в РПЛ "Рубин", за который играл с 2020 года. В течение игровой карьеры защитник провёл 152 матча, записав на свой счёт семь мячей и 13 голевых передач.

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А ранее в "Локомотиве" рассказали, кто из игроков покинет клуб в июле. Как пояснил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных, сейчас команда настроена укреплять свой состав и дальше, чтобы сформировать "коллектив, способный решать задачи, способный биться, бороться, переламывать ситуации, перебарывать соперника".

Наталья Исакова
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