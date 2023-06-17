"Локомотив" подписал долгосрочный контракт с экс-игроком "Рубина"

Бывший защитник казанского "Рубина" Илья Самошников стал игроком футбольного клуба "Локомотив". Как сообщили в пресс-службе железнодорожников, соглашение рассчитано на три года.

"Футболист будет выступать под номером 77. Добро пожаловать в красно-зелёную семью, Илья!" — говорится в сообщении.

В начале июня стало известно, что 25-летний Самошников покинул вернувшийся в РПЛ "Рубин", за который играл с 2020 года. В течение игровой карьеры защитник провёл 152 матча, записав на свой счёт семь мячей и 13 голевых передач.