"Локомотив" подписал долгосрочный контракт с экс-игроком "Рубина"
"Локомотив" на три года подписал контракт с экс-защитником "Рубина" Самошниковым
Илья Самошников. Обложка © VK / ФК "Рубин"
Бывший защитник казанского "Рубина" Илья Самошников стал игроком футбольного клуба "Локомотив". Как сообщили в пресс-службе железнодорожников, соглашение рассчитано на три года.
"Футболист будет выступать под номером 77. Добро пожаловать в красно-зелёную семью, Илья!" — говорится в сообщении.
В начале июня стало известно, что 25-летний Самошников покинул вернувшийся в РПЛ "Рубин", за который играл с 2020 года. В течение игровой карьеры защитник провёл 152 матча, записав на свой счёт семь мячей и 13 голевых передач.
А ранее в "Локомотиве" рассказали, кто из игроков покинет клуб в июле. Как пояснил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных, сейчас команда настроена укреплять свой состав и дальше, чтобы сформировать "коллектив, способный решать задачи, способный биться, бороться, переламывать ситуации, перебарывать соперника".