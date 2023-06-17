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17 июня, 16:12

Путин: Продовольственный кризис вызван не СВО, а действиями Запада

Кризис на мировом продовольственном рынке не является следствием российской военной спецоперации. Он результат действий Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями африканских стран в Санкт-Петербурге.

"Кризис на мировом продовольственном рынке отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине, он начал складываться задолго до ситуации на Украине", — сказал глава государства.

Путин считает, что кризис возник из-за того, что западные страны начали заниматься эмиссией денег для решения проблем, связанных с коронавирусом. По его мнению, это было необоснованно и неоправданно экономически.

Путин: Россия готова к диалогу на принципах равноправия и учёта интересов

Путин: Россия готова к диалогу на принципах равноправия и учёта интересов

Напомним, в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча с представителями африканских государств. В состав африканской делегации входят: президент ЮАР, председатель Союза Коморских Островов, президент Сенегала, президент Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. На встрече Владимир Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора, который стал итогом переговоров в прошлом году, но не был утверждён.

Андрей Григорьев
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