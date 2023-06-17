Путин: Продовольственный кризис вызван не СВО, а действиями Запада

Кризис на мировом продовольственном рынке не является следствием российской военной спецоперации. Он результат действий Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями африканских стран в Санкт-Петербурге.

"Кризис на мировом продовольственном рынке отнюдь не является следствием специальной военной операции России на Украине, он начал складываться задолго до ситуации на Украине", — сказал глава государства.

Путин считает, что кризис возник из-за того, что западные страны начали заниматься эмиссией денег для решения проблем, связанных с коронавирусом. По его мнению, это было необоснованно и неоправданно экономически.