Песков: Лидеры стран Африки не передавали послание от Зеленского

Лидеры стран Африки, прибывшие в Санкт-Петербург, не передавали президенту РФ Владимиру Путину послание от лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

Песков рассказал об итогах переговоров Путина с представителями стран Африки. Видео © LIFE

Он не согласился с мнением о том, что встреча в Санкт-Петербурге в итоге завершилась безрезультатно. Подчеркнул, что мирная инициатива сложна в реализации, сопоставлении позиций, но Владимир Путин продемонстрировал заинтересованность, рассказал о позиции России.

"Не все положения мирных инициатив по Украине коррелируют с позицией РФ, но это не значит, что не нужно вести диалог", — сказал Песков.