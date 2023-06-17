Песков: Лидеры стран Африки не передавали послание от Зеленского
Лидеры стран Африки, прибывшие в Санкт-Петербург, не передавали президенту РФ Владимиру Путину послание от лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.
Песков рассказал об итогах переговоров Путина с представителями стран Африки. Видео © LIFE
Он не согласился с мнением о том, что встреча в Санкт-Петербурге в итоге завершилась безрезультатно. Подчеркнул, что мирная инициатива сложна в реализации, сопоставлении позиций, но Владимир Путин продемонстрировал заинтересованность, рассказал о позиции России.
"Не все положения мирных инициатив по Украине коррелируют с позицией РФ, но это не значит, что не нужно вести диалог", — сказал Песков.
Как сообщал Лайф, встреча с африканской делегацией проходила в Константиновском дворце в Стрельне. В Петербург приехали: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Путин на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.
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