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17 июня, 22:30

Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян

FIL продлила отстранение российских саночников от участия в турнирах

Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. По данным пресс-службы FIL, данное решение также принято в отношении тренеров, специалистов и иных должностных лиц Федерации санного спорта России.

"Присутствие российских спортсменов, тренеров, инструкторов и иных должностных лиц Федерации санного спорта России на соревнованиях, санкционированных FIL, связано с высоким риском нарушения безопасности и честности этих соревнований и их участников", — сказано в заявлении.

Напомним, конгресс FIL в июне прошлого года принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой, но членство России в организации было сохранено.

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Ранее Лайф рассказывал, что МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований, однако только в нейтральном статусе. Причём на этом условия не заканчиваются. Гражданам РФ и Белоруссии также запрещается участвовать в командных видах спорта. При этом политологи уверены, что подобная русофобия рано или поздно окончательно похоронит большой спорт.

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Федерация санного спорта России

Оксана Попова
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