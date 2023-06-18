Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян

Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. По данным пресс-службы FIL, данное решение также принято в отношении тренеров, специалистов и иных должностных лиц Федерации санного спорта России.

"Присутствие российских спортсменов, тренеров, инструкторов и иных должностных лиц Федерации санного спорта России на соревнованиях, санкционированных FIL, связано с высоким риском нарушения безопасности и честности этих соревнований и их участников", — сказано в заявлении.