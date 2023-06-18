Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян
FIL продлила отстранение российских саночников от участия в турнирах
Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации. По данным пресс-службы FIL, данное решение также принято в отношении тренеров, специалистов и иных должностных лиц Федерации санного спорта России.
"Присутствие российских спортсменов, тренеров, инструкторов и иных должностных лиц Федерации санного спорта России на соревнованиях, санкционированных FIL, связано с высоким риском нарушения безопасности и честности этих соревнований и их участников", — сказано в заявлении.
Напомним, конгресс FIL в июне прошлого года принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой, но членство России в организации было сохранено.
Ранее Лайф рассказывал, что МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований, однако только в нейтральном статусе. Причём на этом условия не заканчиваются. Гражданам РФ и Белоруссии также запрещается участвовать в командных видах спорта. При этом политологи уверены, что подобная русофобия рано или поздно окончательно похоронит большой спорт.