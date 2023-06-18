Ферстаппен стал лучшим в квалификации Гран-при Канады "Формулы-1"
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады "Формулы-1"
Нидерландец Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации девятого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Канады. Пилот команды "Ред Булл" продемонстрировал своё мастерство на автодроме имени Жиля Вильнёва.
Ферстаппен показал результат — 1 минута 25,858 секунды. На втором месте оказался немецкий пилот "Хааса" Нико Хюлькенберг (отставание 1,244 секунды), на третьем — испанский гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо (+1,428).
Ранее нидерландский пилот Макс Ферстаппен завоевал первое место в Гран-при Испании. Это был седьмой чемпионат мира по гонкам на машинах класса "Формула-1".
Wikipedia / Morio