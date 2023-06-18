Ферстаппен стал лучшим в квалификации Гран-при Канады "Формулы-1"

Нидерландец Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации девятого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Канады. Пилот команды "Ред Булл" продемонстрировал своё мастерство на автодроме имени Жиля Вильнёва.

Ранее нидерландский пилот Макс Ферстаппен завоевал первое место в Гран-при Испании. Это был седьмой чемпионат мира по гонкам на машинах класса "Формула-1".