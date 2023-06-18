Российского биатлониста покусала змея

Российского биатлониста Дмитрия Иванова во время тренировки укусила змея. Инцидент произошёл в субботу, 17 июня, сообщается в телеграм-канале команды Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (ХМАО — Югра), которую представляет спортсмен.

Биатлониста Дмитрия Иванова во время тренировки укусила змея. Фото © T.me / yugrabiathlon

"Во время велотренировки Диму укусила змея. Пока выясняется, был это уж или гадюка. На данный момент состояние оптимальное", — говорится в сообщении.

28-летний Иванов является призёром чемпионатов России. В 2017 году биатлонист завоевал две серебряные медали на универсиаде в Алма-Ате, а через два года взял золото и серебро в Красноярске.