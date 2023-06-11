На берег в Одессе стало выбрасывать принесённых из Днепра змей
Директор Одесского зоопарка заявил, что к берегам прибивает змей
Директор Одесского зоопарка заявил, что к берегам прибивает змей. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Игорь Беляков
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков заявил, что к берегам прибивает змей. Ранее испуганные местные жители позвонили правоохранителям и сообщили о гадюке, но оказалось, что это водяной уж, который не опасен для людей, уточняет телеграм-канал "Политика страны".
Змеи поселились на берегах Одессы. Фото © Facebook (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Беляков
"Сейчас к берегу Одесской области из Херсона приносит разных животных, в том числе змей. На Херсонщине действительно обитает степная гадюка, и теоретически может принести и её, но на практике это очень маловероятно. Поэтому в каждой змее нельзя видеть опасность", — написал Беляков в соцсетях, призвав присылать ему фото найденных пресмыкающихся.
Как рассказывал Лайф, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Также не обошлось без жертв: погибло восемь человек и 77 пострадало. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня.