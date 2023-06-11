На берег в Одессе стало выбрасывать принесённых из Днепра змей

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков заявил, что к берегам прибивает змей. Ранее испуганные местные жители позвонили правоохранителям и сообщили о гадюке, но оказалось, что это водяной уж, который не опасен для людей, уточняет телеграм-канал "Политика страны".

"Сейчас к берегу Одесской области из Херсона приносит разных животных, в том числе змей. На Херсонщине действительно обитает степная гадюка, и теоретически может принести и её, но на практике это очень маловероятно. Поэтому в каждой змее нельзя видеть опасность", — написал Беляков в соцсетях, призвав присылать ему фото найденных пресмыкающихся.