Два жителя Казани попались на незаконном запуске дрона
В Казани задержали двух человек, запускавших квадрокоптер в районе стройки ЖК
В Казани задержали двух человек, которые запускали квадрокоптер в районе строящегося ЖК "Яналиф". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, "подозрительных личностей" с дроном заметили прохожие, которые и вызвали на место полицию. Выяснилось, что разрешения на полёт у операторов не было. Их доставили в отдел, сейчас проводится проверка.
А ранее Лайф рассказывал историю жителя Москвы, который испугался соседей, запускавших во дворе квадрокоптер, и вызвал полицию. Приехавшие сотрудники выяснили, что "опасными преступниками" оказались 29-летний мужчина с ребёнком. После осмотра дрона они пришли к выводу, что устройство никакой опасности не несёт, поскольку летает в радиусе ста метров около пяти-семи минут.
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