Два жителя Казани попались на незаконном запуске дрона

В Казани задержали двух человек, которые запускали квадрокоптер в районе строящегося ЖК "Яналиф". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, "подозрительных личностей" с дроном заметили прохожие, которые и вызвали на место полицию. Выяснилось, что разрешения на полёт у операторов не было. Их доставили в отдел, сейчас проводится проверка.