Регион

Уведомления отключены

18 июня, 12:57

Два жителя Казани попались на незаконном запуске дрона

В Казани задержали двух человек, запускавших квадрокоптер в районе стройки ЖК

В Казани задержали двух человек, которые запускали квадрокоптер в районе строящегося ЖК "Яналиф". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В Подмосковье дачник поднял на уши полицию из-за соседского дрона

В Подмосковье дачник поднял на уши полицию из-за соседского дрона

По его информации, "подозрительных личностей" с дроном заметили прохожие, которые и вызвали на место полицию. Выяснилось, что разрешения на полёт у операторов не было. Их доставили в отдел, сейчас проводится проверка.

А ранее Лайф рассказывал историю жителя Москвы, который испугался соседей, запускавших во дворе квадрокоптер, и вызвал полицию. Приехавшие сотрудники выяснили, что "опасными преступниками" оказались 29-летний мужчина с ребёнком. После осмотра дрона они пришли к выводу, что устройство никакой опасности не несёт, поскольку летает в радиусе ста метров около пяти-семи минут.

Трижды судимый житель Подольска попался за запуском БПЛА

Трижды судимый житель Подольска попался за запуском БПЛА

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров