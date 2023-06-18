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Опубликовано 18 июня 2023, 13:16
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Врио губернатора Сальдо заявил, что есть все возможности освободить Херсон

Сегодня есть все возможности освободить Херсон от украинских войск. Об этом в день 245-летия города заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он напомнил, что императрица Екатерина II дала князю Григорию Потёмкину именной указ о строительстве Херсона 18 июня 1778 года. По словам Сальдо, "сегодня в четвёртый раз за последние два с половиной века Херсон вновь стал ключевой точкой южнорусской истории, центром борьбы за Новороссию".

ВСУ обстреляли ракетами пункт размещения эвакуированных жителей Херсонской области
ВСУ обстреляли ракетами пункт размещения эвакуированных жителей Херсонской области

"Перед нами стоит непростая задача — вырвать город из рук тех, кто не достоин его наследия, случайных пришельцев, прислужников врагов человечества. На сегодня у нас есть для этого все возможности", — написал Сальдо в телеграм-канале по случаю 245-летия со дня основания города.

Он выразил уверенность в том, что Херсон будет освобождён.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие могут лишь объявлять о контрнаступлении, однако совершить его они не способны. Как заявил врио главы Херсонской области России Владимир Сальдо, у ВСУ не хватает человеческого ресурса для наступления.

Сальдо: В Херсонской области прошла активная фаза наводнения
Сальдо: В Херсонской области прошла активная фаза наводнения
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ТАСС / Сергей Фадеичев

Иван Косицын
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