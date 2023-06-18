Врио губернатора Сальдо заявил, что есть все возможности освободить Херсон

Сегодня есть все возможности освободить Херсон от украинских войск. Об этом в день 245-летия города заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он напомнил, что императрица Екатерина II дала князю Григорию Потёмкину именной указ о строительстве Херсона 18 июня 1778 года. По словам Сальдо, "сегодня в четвёртый раз за последние два с половиной века Херсон вновь стал ключевой точкой южнорусской истории, центром борьбы за Новороссию".

"Перед нами стоит непростая задача — вырвать город из рук тех, кто не достоин его наследия, случайных пришельцев, прислужников врагов человечества. На сегодня у нас есть для этого все возможности", — написал Сальдо в телеграм-канале по случаю 245-летия со дня основания города.

Он выразил уверенность в том, что Херсон будет освобождён.