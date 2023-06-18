Сальдо: В Херсонской области прошла активная фаза наводнения
В Херсонской области прошла активная фаза наводнения после разрушений Каховской гидроэлектростанции, вода постепенно отступает. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы российского региона Владимир Сальдо.
"Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алёшковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тыс. подтопленных домов", — написал он.
По словам Сальдо, уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на четыре метра. К 19 июня ожидается полное понижение уровня воды в водохранилище. Врио главы региона добавил, что всего с подтопленных территорий вывезено около восьми тысяч человек, включая 581 ребёнка и 280 маломобильных жителей. Две тысячи из них были размещены в ПВР, а 107 граждан госпитализировали.
Тем временем увеличивается количество сил и средств, задействованных в ликвидации последствий разрушения ГЭС. Сейчас в мероприятиях участвуют 1275 человек и 334 единицы техники. Сальдо также рассказал, что за сутки в регионе вакцинировали 420 человек от инфекционных заболеваний. Вместе с тем накануне единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей была предоставлена 405 жителям области.
Напомним, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня в результате атаки ВСУ. Вода затопила 35 населённых пунктов Херсонской области. Местные власти оценивают ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей. По последним данным, число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 29.
ТАСС / Валерий Стурит