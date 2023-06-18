Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минское соглашение, подписанное в 2015 году, якобы помешало Киеву договориться с Москвой. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

"Ермак утверждает, что попытки достичь договорённости с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключённым под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины", — говорится в материале.

По мнению Ермака, теперь Незалежной не нужен посредник, при этом Киеву необходимо во что бы то ни стало переманить на свою сторону Бразилию и Индию.