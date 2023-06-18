В офисе Зеленского назвали "Минск-2" препятствием для сделки с Россией
WSJ: В офисе Зеленского заявили, что "Минск-2" помешал договориться с Россией
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минское соглашение, подписанное в 2015 году, якобы помешало Киеву договориться с Москвой. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.
"Ермак утверждает, что попытки достичь договорённости с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключённым под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины", — говорится в материале.
По мнению Ермака, теперь Незалежной не нужен посредник, при этом Киеву необходимо во что бы то ни стало переманить на свою сторону Бразилию и Индию.
Напомним, 12 февраля 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали "Минск-2", который должен был положить конец вооружённому конфликту в Донбассе. Спустя семь лет экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что соглашения были подписаны с целью "дать Украине время" для вооружения. Вслед за ней откровенное признание о цели подписанного договора сделал и экс-президент Франции Франсуа Олланд.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency