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18 июня, 16:35

В офисе Зеленского назвали "Минск-2" препятствием для сделки с Россией

WSJ: В офисе Зеленского заявили, что "Минск-2" помешал договориться с Россией

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минское соглашение, подписанное в 2015 году, якобы помешало Киеву договориться с Москвой. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

"Ермак утверждает, что попытки достичь договорённости с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключённым под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины", — говорится в материале.

По мнению Ермака, теперь Незалежной не нужен посредник, при этом Киеву необходимо во что бы то ни стало переманить на свою сторону Бразилию и Индию.

Зеленский отказался "открывать второй том" Минских соглашений

Зеленский отказался "открывать второй том" Минских соглашений

Напомним, 12 февраля 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали "Минск-2", который должен был положить конец вооружённому конфликту в Донбассе. Спустя семь лет экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что соглашения были подписаны с целью "дать Украине время" для вооружения. Вслед за ней откровенное признание о цели подписанного договора сделал и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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