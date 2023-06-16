Зеленский отказался "открывать второй том" Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не станет "открывать второй том" Минских соглашений с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Киеве.

"Мы заинтересованы, чтобы страны Африканского союза были привлечены к формуле мира, но, конечно, без России, потому что она блокирует все инициативы. Мы уже прошли "Минск", мы не будем открывать второй том этой истории, мы хотим остановить войну", — сказал Зеленский.