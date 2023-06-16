Зеленский отказался "открывать второй том" Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не станет "открывать второй том" Минских соглашений с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Киеве.
"Мы заинтересованы, чтобы страны Африканского союза были привлечены к формуле мира, но, конечно, без России, потому что она блокирует все инициативы. Мы уже прошли "Минск", мы не будем открывать второй том этой истории, мы хотим остановить войну", — сказал Зеленский.
Напомним, лидеры стран Африки прибыли в Киев ради переговоров с Зеленским о мире. Глава ЮАР Сирил Рамафоса также заявил, что хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить в том числе украинский кризис и саммит БРИКС. Сейчас Рамафоса ещё находится в Киеве с президентами Замбии и Коморских Островов. В столице Незалежной их встретили сообщениями о взрывах. Впрочем, это оказалось просто шоу.