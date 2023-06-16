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16 июня, 18:59

Зеленский отказался "открывать второй том" Минских соглашений

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не станет "открывать второй том" Минских соглашений с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Киеве.

"Мы заинтересованы, чтобы страны Африканского союза были привлечены к формуле мира, но, конечно, без России, потому что она блокирует все инициативы. Мы уже прошли "Минск", мы не будем открывать второй том этой истории, мы хотим остановить войну", — сказал Зеленский.

Зеленский отказался от любых переговоров с Россией

Зеленский отказался от любых переговоров с Россией

Напомним, лидеры стран Африки прибыли в Киев ради переговоров с Зеленским о мире. Глава ЮАР Сирил Рамафоса также заявил, что хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить в том числе украинский кризис и саммит БРИКС. Сейчас Рамафоса ещё находится в Киеве с президентами Замбии и Коморских Островов. В столице Незалежной их встретили сообщениями о взрывах. Впрочем, это оказалось просто шоу.

Ирина Фальке
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