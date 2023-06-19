Россияне будут отдыхать на Первомай-2024 четыре дня подряд

Министерство труда в скором времени обнародует проект постановления, касающийся праздничных дней в 2024 году. Как рассказал газете "Известия" глава ведомства Антон Котяков, согласно планам, на 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

"Подготовленным ведомством проектом предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников", — пишет газета.

Соответственно, в следующем году россияне будут отдыхать четыре дня подряд: с 28 апреля. На работу, по планам Минтруда, выйдут после этих выходных 2 мая. Предшествующая неделя будет шестидневной.

Также известно, что в следующем году россияне отдохнут по три дня 23 Февраля и 8 Марта, а новогодние каникулы продлятся до 8 января. По словам Котякова, многие просили увеличить число нерабочих дней в мае за счёт сокращения новогодних каникул, однако ведомство решило поступить иным образом. Он пояснил, что таким образом удалось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.