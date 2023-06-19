Россияне будут отдыхать на Первомай-2024 четыре дня подряд
"Известия": На Первомай-2024 россияне получат четыре выходных вместо одного
Министерство труда в скором времени обнародует проект постановления, касающийся праздничных дней в 2024 году. Как рассказал газете "Известия" глава ведомства Антон Котяков, согласно планам, на 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд.
"Подготовленным ведомством проектом предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников", — пишет газета.
Соответственно, в следующем году россияне будут отдыхать четыре дня подряд: с 28 апреля. На работу, по планам Минтруда, выйдут после этих выходных 2 мая. Предшествующая неделя будет шестидневной.
Также известно, что в следующем году россияне отдохнут по три дня 23 Февраля и 8 Марта, а новогодние каникулы продлятся до 8 января. По словам Котякова, многие просили увеличить число нерабочих дней в мае за счёт сокращения новогодних каникул, однако ведомство решило поступить иным образом. Он пояснил, что таким образом удалось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.
Ранее Котяков заявил, что Министерство труда и социальной защиты не поддерживает введение в России шестидневной рабочей недели. С таким предложением выступили в ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Там считают, что это поможет укрепить экономику страны в период санкций. Однако инициатива не нашла поддержки среди политиков и экспертов.
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