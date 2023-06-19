Не менее восьми человек ранены при обстреле Волновахи украинскими войсками

Не менее восьми человек ранены в результате обстрела украинскими войсками города Волноваха в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

"В результате обстрела Волновахи минимум восемь человек ранены, в том числе есть тяжёлые", — говорится в сообщении.