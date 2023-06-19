Не менее восьми человек ранены при обстреле Волновахи украинскими войсками
Не менее восьми человек ранены в результате обстрела украинскими войсками города Волноваха в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
"В результате обстрела Волновахи минимум восемь человек ранены, в том числе есть тяжёлые", — говорится в сообщении.
Уточняется, что часть снарядов упала возле станции переливания крови. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что всего по Волновахе было выпущено десять снарядов.
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ТАСС / Николай Тришин