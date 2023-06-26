Почему средневековых путан называли "красными шапочками" и другие факты, которых нет в учебниках Средневековая Европа полна пикантных парадоксов, о которых не расскажут в школе. 25 июня, 23:44 По средневековым представлениям, любая женщина должна была принадлежать к той или иной страте. В противном случае её ждало одиночество и презрение общества. Проституция, бордель. Картина Иоахима Бейкелара,1550 год. Репродукция © Getty Images / imageBROKER / Sunny Celeste

По средневековым представлениям, любая женщина должна была принадлежать к той или иной страте. В противном случае её ждало одиночество и презрение общества. Как ни странно, проституция была не худшим выходом из ситуации.

Как относились к женщинам в Средневековье

По словам медиевиста Розали Гилберт, в Средние века социальный статус женщины определялся не возрастом, не образованием и даже не профессией, а сексуальным статусом. Соответственно, представительницы слабого пола делились на девственниц, жён, вдов, проституток. Девственницам/незамужним и вдовам заниматься сексом запрещалось.

Девственницы считались брачным товаром, полуфабрикатом. Картина. "Сон молодой девушки перед рассветом, в то время как за окном пастух трубит в рожок", 1830–1833 годы, картон, акварель, лак. Иллюстрация © Wikipedia / Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина / Карл Брюллов

Девственницы считались брачным товаром, полуфабрикатом. Если не брать во внимание такие исключения, как святая великомученица Агнесса Римская или Кристина из Маркьяте, каждая девственница скорее рано, чем поздно переходила в статус жены. Тех, кто потерял девственность вне брака, никто замуж не брал. Но при желании такие девушки могли "обойти систему", обратившись к гинекологу вроде Тротулы де Руджеро, которая восстанавливала целомудрие хирургическим путём.

Если жена изменяла мужу, это строго каралось и отрезало женщину от жизненных благ. У вдов было два пути: выйти замуж повторно либо отказаться от секса в принципе. Поскольку все общественные отношения в Средние века были строго регламентированы, для сексуальной свободы (по крайней мере, женщинам) места не было. Для вольнолюбивых особ, не желавших стать изгоями, был один выход — пойти в проститутки.

Как относились к падшим женщинам в Средние века

Всё было не столь однозначно.

— С одной стороны, женщина, которая становилась проституткой и продавала своё тело, грешила сразу на нескольких уровнях морали, а с другой — иногда, по мнению общества, это было на деле не так уж плохо, — отмечает специалист по истории Средних веков Розали Гилберт.

Духовный авторитет своего времени Фома Аквинский поощрял проституцию и называл её "необходимым злом". По его словам, блудницы спасали "честных девушек и жён" от разврата, а мужчин — от гомосексуализма.

По словам Пьера Видаля из города Акс-ле-Терм, сеанс с проституткой был не актом прелюбодеяния, а банальной финансовой сделкой. Наймом, ничем не отличающимся от услуг прачки, швеи или уборщицы.

По словам Розали Гилберт, в проститутки шли либо от бедности, либо чтобы при подмоченной репутации ("порченые" девушки, неверные жёны) обрести некий устойчивый статус. Были и авантюристки, а некоторые делали успешную карьеру жрицы. Другие женщины становились хозяйками борделей и пользовались влиянием в обществе.

Бордель можно было отыскать в любом средневековом городе. С 1273 года — в Аугсбурге, с 1278-го — в Вене, с 1292-го — в Гамбурге, с 1293-го — в Базеле, с 1300-го — в Эсслингене. В Штеттине в 1309 году была целая "женская улица", или "улица роз", которая граничила с городской стеной. По мнению некоторых исследователей, слово "бордель" происходит от французского слова bord ("край"). Проститутки, подобно ремесленникам, объединялись в цеха и пользовались защитой государства. Власти строго регламентировали, в каких городах и какие улицы отводить под интим-услуги. К примеру, Людовик IX выделил для жриц любви девять улиц в парижском квартале Бобур.

Бордель можно было отыскать в любом средневековом городе. Картина. "Сцена в борделе", 1650 год. Амстердам. Иллюстрация © Wikipedia / rijksmuseum / Николаус Кнюпфер

У средневековых "ночных бабочек" был свой дресс-код. Он варьировался в зависимости от географии. В Вене такие девушки повязывали на плечо жёлтый платочек, в Аугсбурге носили вуаль с зелёной полосой, во Франкфурте-на-Майне — жёлтую кайму на платье, в Цюрихе и Берне — красную шапочку. В этом контексте история про Красную Шапочку приобретает двусмысленный характер.

В определённом смысле проституция была приговором: если девушка ступила на этот путь, вернуться к нормальной жизни у неё был шанс один на миллион. И всё-таки он был.

Как искупить все свои грехи

Для молодой проститутки единственным выходом было замужество. Иллюстрация © Wikipedia / Бюссьер Гастон

Для молодой проститутки единственным выходом было замужество. Но нужно было быть умалишённым, чтобы согласиться на брак с проституткой, ведь даже на мужей-рогоносцев общественность смотрела косо. Немного изменил ситуацию папа римский Иннокентий III.

— В 1198 году Иннокентий III провозгласил, что жениться на шлюхе, чтобы направить её на путь истинный, считается актом милосердия и благотворительности, — отмечает Розали Гилберт.

По сути, это означало, что мужчина, сделавший такой выбор, покупал себе индульгенцию на много лет вперёд. Точной статистики по количеству средневековых мужчин, вступивших в брак с бывшими проститутками, нет.

По словам историков, средневековым жрицам любви находили ещё одно применение. Некоторые обеспеченные господа брали с собой на войну целые повозки девиц лёгкого поведения, чтобы они скрашивали досуг солдатам и офицерам. Но, видимо, порой это настолько сильно отвлекало мужчин от боевых действий, что приходилось идти на крайние меры. Так, в 1158 году император Фридрих Барбаросса запретил своим рыцарям держать проституток в квартирах, а пойманным девицам приказывал отрубать носы. Изобретательнее оказался Карл Смелый, который отправлял девиц на строительство фортификаций и другую тыловую работу.

Как изменить судьбу к лучшему

Если женщина всё же планировала порвать с "порочным прошлым", она могла попросить помощи у церкви. Прачечная Святой Магдалины в Англии. Фото © Wikimedia

Если женщина всё же планировала порвать с "порочным прошлым", она могла попросить помощи у церкви. Существовал орден кающихся сестёр святой Екатерины в Монпелье. Но, как правило, туда отправлялись падшие женщины, "отработавшие свой ресурс".

В начале XII века проповедник Роберт фон Арбрисеел основал в Пуатье орден для обращение проституток в монахини. Чуть позже появились дома св. Магдалины, и к середине XIII века они стремительно разрослись по Германии, Франции и другим европейским странам. Там девушки, ставшие на этот путь, умеренно трудились, постились, молились, изучали чтение и пение, читали Евангелие. Но вернуться к обычной жизни они уже не могли.

В эпоху Ренессанса и тем более в эпоху Просвещения Церковь перестала играть главенствующую роль в обществе, а старые социальные связи разрушились. Началось новое время для жриц любви, но это уже совсем другая история.

Авторы Евгений Жуков