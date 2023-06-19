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19 июня, 14:42

Десятки тысяч жителей Подмосковья получат надбавку к пенсии

Воробьёв объявил о новой доплате к пенсии для жителей Подмосковья

Около 70 тысяч жителей Московской области со следующего года получат прибавку к пенсии, если её размер сейчас менее 16 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, это коснётся всех неработающих пенсионеров в возрасте старше 65 лет при условии, что они прожили в Подмосковье более десяти лет.

"Мы увеличили доплаты нашим пенсионерам с низкими доходами, проживающим больше десяти лет в Московской области, до 18 тысяч рублей. Перерасчёт будет с января 2023 года", — приводит телеканал "360" слова Воробьёва.

Все, кто соответствует вышеперечисленным требованиям, получат надбавку автоматически, то есть каких-либо заявлений писать не нужно.

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Ранее Воробьёв сообщал, что с июля будут проиндексированы зарплаты медиков и соцработников. Губернатор отметил, что уровень доплат в зависимости от должностей составит от пяти до 10,8 тысячи рублей.


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Shutterstock

Наталья Исакова
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