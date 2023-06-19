СМИ узнали, по какой схеме Игнатьев подпишет контракт с "Сочи"
С-Э: Игнатьев подпишет контракт с "Сочи" на сезон с возможностью продления
Форвард московского "Локомотива" Иван Игнатьев подпишет контракт с ФК "Сочи" на сезон с возможностью продления на три года. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Издание уточняет, что пролонгировать договор получится, если футболист в этом сезоне покажет результативную работу.
Лайф напоминает, в конце апреля Иван Игнатьев заявил, что уйдёт из "Локомотива" из-за того, что ему дают мало времени на поле. Футболист заверял, что тренируется по макcимуму. Он перешёл в "Локомотив" летом 2022 года на правах свободного агента.
ТАСС / Олег Бухарев