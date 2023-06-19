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19 июня, 17:14

СМИ узнали, по какой схеме Игнатьев подпишет контракт с "Сочи"

С-Э: Игнатьев подпишет контракт с "Сочи" на сезон с возможностью продления

Форвард московского "Локомотива" Иван Игнатьев подпишет контракт с ФК "Сочи" на сезон с возможностью продления на три года. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Издание уточняет, что пролонгировать договор получится, если футболист в этом сезоне покажет результативную работу.

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Лайф напоминает, в конце апреля Иван Игнатьев заявил, что уйдёт из "Локомотива" из-за того, что ему дают мало времени на поле. Футболист заверял, что тренируется по макcимуму. Он перешёл в "Локомотив" летом 2022 года на правах свободного агента.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Никита Осипов
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