Задержанный за диверсию в Химках заявил, что хотел вернуть деньги от аферистов

Задержанный за попытку подрыва отделения банка в подмосковных Химках с помощью ящика с фейерверками признался, что таким образом хотел вернуть свои накопления, которые у него забрали мошенники с Украины, пишет SHOТ.

Последствия диверсии в Химках. Фото © SHOT

19-летний москвич Максим З. якобы стал жертвой аферистов, которые, представившись сотрудниками Центробанка, убедили его перевести деньги на "безопасный" счёт. По словам молодого человека, он согласился совершить диверсию ради возвращения средств. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как также стало известно SHOT, молодой человек ранее спонсировал запрещённый ФБК*. В данный момент экстренные службы продолжают работу на месте подрыва. На публикуемом видео видна сама коробка с фейерверком, которую использовал злоумышленник.

Напомним, утром 20 июня парень бросил пакет с зажжённой коробкой фейерверков в холл отделения одного из банков в подмосковных Химках. Когда взрывы отгремели, молодой человек зашёл внутрь и начал снимать. По его словам, так он хотел отчитаться перед украинскими кураторами. Злоумышленник задержан.