Подорвавший отделение банка в Химках признался Лайфу, что ему угрожали
19-летний Максим, подорвавший отделение банка в подмосковных Химках, заявил нашему корреспонденту, что ему угрожали.
Задержанный за диверсию в банке в подмосковных Химках заявил, что ему угрожали. Видео © LIFE
"Да", — заявил молодой человек в ответ на вопрос Лайфа о поступавших угрозах.
Затем парню что-то шепнул один из полицейских, который в этот момент вёл его под руки. После Максим замолчал и не стал уточнять, кто именно ему угрожал и какую сумму списали мошенники.
Напомним, сегодня утром стало известно, что парень поджёг коробку фейерверков в холле отделения одного из банков в подмосковных Химках. После прогремевших взрывов молодой человек зашёл внутрь и начал снимать происходящее на телефон. Как объяснил сам злоумышленник, так он хотел отчитаться перед украинскими кураторами, чтобы вернуть себе деньги, которые у него забрали мошенники с Украины.
LIFE