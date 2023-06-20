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20 июня, 09:04

Подорвавший отделение банка в Химках признался Лайфу, что ему угрожали

19-летний Максим, подорвавший отделение банка в подмосковных Химках, заявил нашему корреспонденту, что ему угрожали.

Задержанный за диверсию в банке в подмосковных Химках заявил, что ему угрожали. Видео © LIFE

"Да", — заявил молодой человек в ответ на вопрос Лайфа о поступавших угрозах.

Затем парню что-то шепнул один из полицейских, который в этот момент вёл его под руки. После Максим замолчал и не стал уточнять, кто именно ему угрожал и какую сумму списали мошенники.

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Напомним, сегодня утром стало известно, что парень поджёг коробку фейерверков в холле отделения одного из банков в подмосковных Химках. После прогремевших взрывов молодой человек зашёл внутрь и начал снимать происходящее на телефон. Как объяснил сам злоумышленник, так он хотел отчитаться перед украинскими кураторами, чтобы вернуть себе деньги, которые у него забрали мошенники с Украины.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
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