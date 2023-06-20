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20 июня, 10:32

Московский суд оштрафовал Viber на 1 миллион рублей

Московский суд назначил мессенджеру Viber административный штраф в размере одного миллиона рублей за отказ удалять в сообществах ложную информацию о специальной военной операции на Украине и жертвах среди населения, сообщает RT. Это первый штраф, который Viber получил в РФ.

Суд признал компанию Viber Media S.a r.l виновной в административном правонарушении, предусмотренным ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалении такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). Судья определил наказание для организации — штраф размером в один миллион рублей.

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Ранее сегодня суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ удалить 32 канала с недостоверной информацией о спецоперации на Украине. Размер штрафа за отказ составил четыре миллиона рублей. Помимо этого, от мессенджера потребовали удалить каналы, которые занимались мошенничеством в отношении своих подписчиков, но и тут Telegram не пошёл навстречу. А ещё в этом месяце штраф на три миллиона рублей получила Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной википедии.

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Юрий Лысенко
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