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20 июня, 13:24

Юрист объяснила, как добиться от отца ребёнка алиментов, если он иностранец

Адвокат Данильченко: Через суд можно взыскать алименты даже с иностранца

Самый простой способ взыскать алименты с иностранного гражданина — это урегулировать спор мирным путём, подписав соглашение об уплате алиментов. Об этом Лайфу рассказала Виктория Данильченко, адвокат и председатель "Коллегии адвокатов Виктории Данильченко".

Такое соглашение должно быть заключено в письменной форме и удостоверено у нотариуса, уточнила Виктория. Однако если матери договориться с отцом ребёнка не удалось, то придётся обращаться в суд с заявлением о взыскании средств на содержание ребёнка. Мать может обратиться с иском о взыскании алиментов либо в суд иностранного государства, гражданином которого является отец, либо в российский суд, если ребёнок постоянно проживает на территории РФ, сообщила Данильченко.

"Право на обращение в российский суд закреплено в СК РФ, а именно в разделе VII, который регулирует применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства", подчеркнула юрист.

Виктория рассказала, что права и обязанности родителей по содержанию детей определяет законодательство того государства, где у них есть совместное место жительства. Если совместное место жительства отсутствует, то права родителей регулируются законами той страны, гражданином которой является ребёнок. По требованию истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям между родителями и детьми может быть применено законодательство государства, на территории которого постоянно проживает ребёнок.

"Таким образом, если ребёнок проживает на территории РФ, то дело будет рассматриваться российском судом в соответствии с положениями СК РФ", — отметила юрист.

Получив решение о взыскании алиментов, мать обращается в орган для его принудительного исполнения, уточнила адвокат. При этом обращение в ФССП России возможно, если у должника есть имущество на территории РФ, добавила Виктория.

Данильченко подчеркнула, что возможность исполнения решений судов РФ в других государствах зависит от того, заключён ли между странами договор о признании и исполнении судебных решений. И даже если договор есть, иностранный суд должен будет провести процедуру признания решения российского суда, чтобы позволить взыскание алиментов на своей территории.

Для уплаты алиментов деньги рекомендуется переводить из банка в банк, указывая в графе "Назначение платежа" сведения о том, что платёж сделан в счёт алиментов, а также за какой период эти средства выплачены, добавила в заключение эксперт.

Юрист назвала случаи, когда дети обязаны платить алименты родителям

Юрист назвала случаи, когда дети обязаны платить алименты родителям

Ранее Лайф называл способы получить алименты от гражданина РФ, который покинул страну. А ещё юрист развеяла распространённые мифы, из-за которых женщины часто не пытаются взыскать алименты с отцов своих детей.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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