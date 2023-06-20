Юрист объяснила, как добиться от отца ребёнка алиментов, если он иностранец

Самый простой способ взыскать алименты с иностранного гражданина — это урегулировать спор мирным путём, подписав соглашение об уплате алиментов. Об этом Лайфу рассказала Виктория Данильченко, адвокат и председатель "Коллегии адвокатов Виктории Данильченко".

Такое соглашение должно быть заключено в письменной форме и удостоверено у нотариуса, уточнила Виктория. Однако если матери договориться с отцом ребёнка не удалось, то придётся обращаться в суд с заявлением о взыскании средств на содержание ребёнка. Мать может обратиться с иском о взыскании алиментов либо в суд иностранного государства, гражданином которого является отец, либо в российский суд, если ребёнок постоянно проживает на территории РФ, сообщила Данильченко.

"Право на обращение в российский суд закреплено в СК РФ, а именно в разделе VII, который регулирует применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства", — подчеркнула юрист.

Виктория рассказала, что права и обязанности родителей по содержанию детей определяет законодательство того государства, где у них есть совместное место жительства. Если совместное место жительства отсутствует, то права родителей регулируются законами той страны, гражданином которой является ребёнок. По требованию истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям между родителями и детьми может быть применено законодательство государства, на территории которого постоянно проживает ребёнок.

"Таким образом, если ребёнок проживает на территории РФ, то дело будет рассматриваться российском судом в соответствии с положениями СК РФ", — отметила юрист.

Получив решение о взыскании алиментов, мать обращается в орган для его принудительного исполнения, уточнила адвокат. При этом обращение в ФССП России возможно, если у должника есть имущество на территории РФ, добавила Виктория.

Данильченко подчеркнула, что возможность исполнения решений судов РФ в других государствах зависит от того, заключён ли между странами договор о признании и исполнении судебных решений. И даже если договор есть, иностранный суд должен будет провести процедуру признания решения российского суда, чтобы позволить взыскание алиментов на своей территории.