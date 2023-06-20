Украинские волонтёры бьют тревогу из-за острого дефицита армейских жгутов

Как пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на волонтёршу Ирину Гук, раньше в подразделениях имелся большой запас таких жгутов, и их часто даже не включали в заявки на получение помощи. Видимо, сейчас ситуация резко обострилась. ВСУ настолько нуждаются в жгутах, что не могут ждать их поставки из-за рубежа. Волонтёры ищут жгуты по всей стране и готовы выкупать их у населения практически за любую цену.

"У нас просто взрыв запросов на жгуты. Нет, даже не так. Это крики о помощи, и они отовсюду. В личку пришли люди, которые не обращались очень долго (или никогда), неплохо закрывали запросы через медслужбы своих подразделений и точно имели запасы. И вот у них теперь пылает и горит", — поделилась в соцсетях Ирина Гук.