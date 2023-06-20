Украинские волонтёры бьют тревогу из-за острого дефицита армейских жгутов
Украинская армия на фоне продолжающегося контрнаступления столкнулась с острым дефицитом жгутов для остановки кровотечений. Особенно плачевно ситуация складывается на юге, где начались активные боевые действия.
Как пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на волонтёршу Ирину Гук, раньше в подразделениях имелся большой запас таких жгутов, и их часто даже не включали в заявки на получение помощи. Видимо, сейчас ситуация резко обострилась. ВСУ настолько нуждаются в жгутах, что не могут ждать их поставки из-за рубежа. Волонтёры ищут жгуты по всей стране и готовы выкупать их у населения практически за любую цену.
"У нас просто взрыв запросов на жгуты. Нет, даже не так. Это крики о помощи, и они отовсюду. В личку пришли люди, которые не обращались очень долго (или никогда), неплохо закрывали запросы через медслужбы своих подразделений и точно имели запасы. И вот у них теперь пылает и горит", — поделилась в соцсетях Ирина Гук.
Напомним, 9 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако ни на одном направлении противник не достиг поставленной задачи. Позже глава государства сообщил, что Вооружённые силы Украины уже потеряли примерно 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники.
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