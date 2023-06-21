Откуда пошли выражения "Груз 200", "Груз 300" и другие военные коды Оглавление Откуда пошло понятие "Груз 200" Что такое "Чёрный тюльпан" Правила перевозки "Груза 200" самолётом Что нужно, чтобы отправить "Груз 200" в другой город Какие грузы бывают помимо "Груза 200" Что такое "Груз 300", "Груз 400", "Груз 500" Что такое "Груз 600", "Груз 700", "Груз 800" Сегодня слова "Груз 200", "двухсотый", "трёхсотый" у многих на слуху, как и их значение. А вот история их происхождения вызывает споры. К тому же есть более неоднозначные термины. 135460 135460 Откуда пошло понятие "Груз 200". Кадр из фильма © "Груз 200", режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / kinopoisk.ru

Нередко обозначение "Груз 200" можно встретить в материалах военкоров и в разговорах обычных граждан. Согласно открытым источникам, это кодовое обозначение, применяемое при перевозке тела погибшего (умершего) военнослужащего к месту захоронения.

Откуда пошло понятие "Груз 200"

— Термин пошёл со времён войны в Афганистане. Это обозначение в авиационных терминах, что конкретно самолёт везёт, какой груз. На тот момент военная терминология, сейчас она стала общепринятой. Фигурирует также в различных песнях и фильмах, а самый, пожалуй, известный, так и называется, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Можно вспомнить песни "Синева", "Груз 200", "Монолог пилота Чёрного тюльпана", а также фильмы "Афганский излом" и "Груз 200".

Но почему именно "Груз 200"? Есть несколько предположений. Считается, что всё пошло от приказа министра обороны СССР от 8 октября 1984 года за номером 200 "О введении в действие Руководства по оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчётам за них". Упомянутый в приказе номер 200, по мнению некоторых экспертов, и мог лечь в основу термина. Однако и это не стопроцентный факт. По словам историков, первый "Груз 200" был отправлен в январе 1980 года рейсом из Баграма в Ташкент. В одном ряду с кодом "Груз 200" стоит самолёт "Чёрный тюльпан".

Что такое "Чёрный тюльпан"

Грузовой самолёт Ан-12 "Чёрный тюльпан". Фото © ТАСС / Сергей Преображенский

В контексте Афганской войны 1979–1989 года известность приобрёл самолёт Ан-12, который воины-афганцы называли "Чёрным тюльпаном". О нём поётся в песне Александра Розенбаума "Монолог пилота Чёрного тюльпана". Ан-12 имел разрешённую взлётную массу в 61 тонну, что позволяло использовать его для перевозки крупногабаритных грузов. По некоторым данным, "Чёрный тюльпан" за один раз перевозил до 18 "Грузов 200" вместе с сопровождавшими их военными.

По одной из версий, "Чёрным тюльпаном" Ан-12 назвали в честь похоронного бюро из Ташкента. Именно здесь делали первые оцинкованные деревянные гробы для Афганистана.

Правила перевозки "Груза 200" самолётом

Военные билеты. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Согласно другой версии, разгадка "Груза 200" кроется в содержании упомянутого правового документа. В соответствии с приказом № 200 вводился регламент:

"Для перевозки гроба с телом погибшего (умершего) военным транспортным самолётом (вертолётом) или самолётом (вертолётом) гражданской авиации в воинской части выдаётся талон багажный на 200 кг груза от аэродрома (аэропорта) отправления до аэродрома (аэропорта) назначения". Для перевозки железнодорожным транспортом выдавался багажный талон на 300 кг багажа.

По словам экспертов, вес специального цинкового контейнера для хранения останков, уложенного в деревянный ящик для транспортировки, как раз и составлял 200 кг.

Изначально обозначение "Груз 200" использовалось для транспортировки тел военных, погибших в горячих точках во время вооружённых конфликтов. Сегодня оно применяется и в гражданской авиации (категория "Особые грузы"). Достаточно заглянуть на сайт какого-нибудь авиаперевозчика, чтобы убедиться, что термин используется также для перевозки тел гражданских на большие расстояния.

Что нужно, чтобы отправить "Груз 200" в другой город

Таджикско-афганская граница. Аэродром Калай-Хумбского погранотряда. 1996 год. "Груз 200". Фото © ТАСС / Сергей Жуков

По данным транспортных компаний, в перечень документов, необходимых для перевозки "Груза 200" (в зарубежном обозначении Cargo 200), входят:

свидетельство о смерти, заверенное гербовой печатью;

справка СЭС, представляющая собой разрешение санитарно-эпидемиологической станции на транспортировку тела умершего;

справка из морга, подтверждающая выполнение операции бальзамирования тела;

справка, подтверждающая отсутствие вложений (при перевозке в цинковом гробу).

Какие грузы бывают помимо "Груза 200"

Таджикистан. 1 августа 1994 года. Загрузка боеприпасов в районе 13-й заставы Московского пограничного отряда группы пограничных войск Российской Федерации в Таджикистане. Фото © ТАСС / Сергей Величкин

Следует сразу оговориться, что более-менее ясно только с "Грузом 200". Остальные термины носят дискуссионный характер. Исследователи не находят документальных подтверждений тому, что это официальные обозначения.

Скорее, это рабочий сленг, необходимый для того, чтобы обозначить характер груза и лаконично объяснить экипажу особенности его перевозки. Вся последующая информация взята из открытых источников, и нужно лишний раз подчеркнуть, что единого мнения по этому вопросу нет. Все данные носят предположительный характер.

Более-менее едины источники по поводу "Груза 100". Обычно так называют транспортируемые боеприпасы: от патронов и гранат до бомб и ракет.

Что такое "Груз 300", "Груз 400", "Груз 500"

Северная Осетия. Беслан. 16 августа 1996 года. Раненые солдаты и офицеры федеральных войск на пути в госпиталь. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин, © Александр Неменов

"Груз 300" — раненые ("трёхсотые"). По "Грузу 400" есть несколько версий. Согласно первой, так обозначают контуженных бойцов; согласно второй, это захваченный в плен неприятель, транспортируемый на допрос; есть также мнение, что так обозначают перевозимые медикаменты.

По поводу "Груза 500" запутанная история. Одни источники утверждают, что это перевозимые медикаменты, другие обозначают так военнослужащих, у которых нет проблем со здоровьем. Наконец, третья версия сводится к перевозке военнопленных. Ещё есть версия, что это обозначение для дезертиров и тех, кто отказывается выполнять приказы командования. Но даже тематические форумы определённости не вносят. Можно предположить, что это маркировка специального назначения, которая не подлежит разглашению.

Что такое "Груз 600", "Груз 700", "Груз 800"

"Груз 600", по некоторым данным, — негабаритный груз или военнопленные. "Груз 700" — наличные деньги или любые другие ценности (однако некоторые источники так обозначают "Груз 600"). "Груз 800" — спецгруз, связанный с оружием массового поражения.

Разумнее остановиться на выводе, что более-менее ясно с терминами "Груз 200" и "Груз 300", поскольку сегодня слова "двухсотые" и "трёхсотые" можно встретить на страницах газет и новостных порталов практически ежедневно. По остальным грузам такой определённости нет.

Авторы Евгений Жуков