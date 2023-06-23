Вкус власти: 5 самых известных политиков-людоедов, некоторые из которых гостили в СССР Эти любители человечины пользовались почётом и уважением среди своих подчинённых, но за этим нередко скрывался панический страх оказаться на месте жертв. 22 июня, 23:43 Президент Уганды генерал Иди Амин, свергнутый в 1979 году (в центре). Обложка © ТАСС / imago images / Sven Simon

В июне 1970 года СССР с официальным визитом посетил президент Центральноафриканской Республики Жан Бедель Бокасса, через шесть лет ставший императором Бокассой I. Слухи о его необычных пристрастиях распространились довольно скоро и легли в сюжеты "городского фольклора".

Зачем СССР дружил со странами Третьего мира

Президент Центральноафриканской Республики Жан Бедель Бокасса. 1970 год. Фото © ТАСС / Василий Егоров

Самый известный диктатор-людоед, с которым СССР пытался наладить отношения. Бокасса I не был удобным союзником, но в контексте холодной войны действовал принцип: "Враг моего врага — мой друг". Сам он колебался между западным и восточным блоком, а также Движением неприсоединения. В СССР он приезжал дважды. Известно, что Бокасса успел посетить детский лагерь "Артек" и даже был принят в пионеры. Но больше известен он другим.

По словам бывшего кремлёвского врача Чазова, когда Жан Бокасса проходил лечение в Москве, он полюбил русскую кухню и попросил откомандировать с ним советского повара.

Однажды кремлёвский повар обнаружил в холодильнике диктатора человеческое мясо и в ужасе сбежал. Существует легенда, что Бокасса, пытаясь его успокоить, заявил, что ест только… лидеров оппозиции. По его словам, сердце и печень оппонента делают его сильнее. В 1979 году Бокассу заочно свергли с трона, пока он находился в Ливии и налаживал контакты с Муаммаром Каддафи. В 1980 году его судили, и единственный пункт обвинения, который с него сняли, — каннибализм. Смертную казнь заменили на пожизненное, которое вскоре заменили 20 годами тюрьмы. В итоге в 1993 году он вышел по амнистии.

Есть ли каннибалы в наше время

Жан Бедель Бокасса с членами семьи. Фото © Getty Images / Keystone

Жан Бедель Бокасса имел 19 жён и 77 признанных им детей. 4 декабря 1977-го четырёхлетнего сына Бокассы от Екатерины Дангиаде, Жана Беделя Бокассу – младшего, провозгласили наследником престола. После смерти отца в ноябре 1996 года он возглавил династию.

В своих кулинарных пристрастиях Бокасса-младший оказался достойным преемником своего родителя. Эту сторону жизни он держал в секрете, но всё вскрылось, когда он гостил в Париже. Однажды в квартале Сен-Жермен Бокасса II, нагруженный двумя дорогими чемоданами из крокодильей кожи, поймал такси и потребовал отвезти его в Булонский лес. На глазах у изумлённого шофёра представительного вида чёрный мужчина вышвырнул чемоданы в ближайший пруд. Вскоре чемоданы попали в руки полиции. Содержимое являло человеческие останки. Следы привели в гостиничный номер Бокассы-младшего, холодильники которого были переполнены различными частями человеческого тела, разделёнными на порции.

Сейчас Бокассе-младшему 49 лет. Информации о том, где он находится и что с ним, нет. Как и о том, удалось ли ему "завязать с человечинкой".

Восточная Африка на карте мира: президент Уганды Иди Амин

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил СССР, первый заместитель министра обороны СССР Маршал Советского Союза Матвей Васильевич Захаров (второй справа) и командующий Вооружёнными силами, начальник штаба обороны Уганды генерал-майор Иди Амин (в центре) перед началом переговоров. 1969 год. Фото © ТАСС / Сергей Преображенский

Считается, что Бокасса-старший перенял "людоедскую фишку" у президента Уганды, государства в Восточной Африке, Иди Амина, ещё более экстравагантного мужчины.

Иди Амин не стыдился своего каннибализма и гордо говорил: "Да, я ел человеческое мясо". Одного из своих политических противников, Сулеймана Хуссейна, он обезглавил, а затем положил его голову в морозильник, чтобы время от времени любоваться мёртвым врагом.

Иди Амин в 1975 году. Фото © ТАСС / imago images / Sven Simon

Добила всех история, случившаяся августовским вечером 1972 года, когда в разгар официального ужина в резиденции Амина в Энтеббе, где присутствовали иностранные послы, диктатор вдруг вышел из-за стола и вернулся, неся в руках заледеневшую голову Хуссейна. По иронии судьбы свергли его в 1979 году — в один год с Бокассой. Умер в 2003-м. "Некролог" на BBC Radio 4 прозвучал так: "Режим Амина был худшим из всех. Нам должно быть стыдно, что мы позволили ему просуществовать так долго".

Трансильвания на карте мира: кровавая графиня Батори

Портрет Елизаветы Батори. Фото © Wikipedia

Венгерская правительница графиня Елизавета Батори, жившая в XVI веке, по праву носит титул одной из самых жестоких женщин в истории.

С учётом, что всё это было очень давно, и действия разворачивались в овеянной мифами Трансильвании, отделить правду от вымысла очень сложно. Достоверно известно, что Елизавета Батори вошла в “Книгу рекордов Гиннеса” как женщина, совершившая самое большое количество убийств в истории. Но точное число её жертв неизвестно. Согласно материалам следствия, в период между 1585 и 1610 годами она убила 650 молодых девушек. Кто-то говорит, что графиню оговорили, и жертв было меньше, кто-то считает, что их было гораздо больше.

Зачем она это делала? По одной из версий, с помощью мяса и крови жертв Батори пыталась омолодиться либо лечила эпилепсию. Елизавета Батори, как и Влад “Дракула” Цепеш сегодня остаётся одним из популярных образов популярной культуры. В её честь названа шведская блэк-металическая группа Bathory.

Что было в Эпоху сражающихся царств в Китае

Бай Ци. Фото © Wikipedia

Завершает этот жуткий список китайский полководец царства Цинь в Период Сражающихся царств (V век до н.э. — 221 год до н.э.) Бай Ци. Год рождения неизвестен. Сложил голову Бай Ци в 257 году до н.э.

За время своей военной карьеры генерал Бай Ци одержал ряд блестящих побед и ни разу не проиграл. Однако в китайской истории за ним закрепилось амплуа садиста и каннибала. По приказу Бай Ци было убито около миллиона человек, за что он получил прозвище Жэньту или “Мясник по человечине”. Он не только убивал людей, но и ел их.

В городе Чанпин (бывший Гаопин) популярностью пользуется блюдо из тофу, называемое “мясом Бай Ци”. Гостям предлагается порезать “мясо Байци” и съесть его, чтобы выразить ненависть к бесчеловечному генералу. В китайском же “Тысячесловии” Бай Ци входит в четвёрку “Величайших Генералов Периода Сражающихся царств”.

Авторы Евгений Жуков