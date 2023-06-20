Число пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до 12

В результате взрыва и пожара на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске пострадало 12 человек, ещё четверо погибли. Такие данные приводит источник РИА "Новости", официально информация пока не подтверждена.

"По уточнённой информации, число пострадавших на Тамбовском пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", — сказал собеседник агентства.