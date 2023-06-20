Число пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до 12
В результате взрыва и пожара на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске пострадало 12 человек, ещё четверо погибли. Такие данные приводит источник РИА "Новости", официально информация пока не подтверждена.
"По уточнённой информации, число пострадавших на Тамбовском пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", — сказал собеседник агентства.
Напомним, в городе Котовске Тамбовской области произошли взрыв и пожар на территории порохового завода. Несмотря на то что площадь возгорания составила всего один квадратный метр, погибли четыре человека. Причиной ЧП стал человеческий фактор, это не теракт, заверил глава региона Максим Егоров. По словам губернатора, работникам завода и жителям соседних населённых пунктов ничего не угрожает.
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