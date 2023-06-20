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Регион
Опубликовано 20 июня 2023, 16:17
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Герои битвы за Артёмовск получили госнаграды из рук Пушилина

Пушилин вручил российским бойцам госнаграды ДНР за освобождение Артёмовска

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил российским бойцам госнаграды ДНР за освобождение Артёмовска (украинское название — Бахмут). Кадры он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Пушилин вручил российским бойцам госнаграды ДНР за освобождение Артёмовска. Видео © t.me / pushilindenis

"Впервые сегодня вручил государственную награду ДНР "За освобождение Артёмовска". Её получили бойцы ЧВК "Вагнер", а также артиллеристы и танкисты, принимавшие участие в освобождении города", рассказал он.

Руководитель региона назвал основой победы над ВСУ в битве за Артёмовск профессионализм российских сил и дисциплину, а также высочайший дух, напор, мощь, мужество, высокое владение тактикой и стратегией. Особую признательность он выразил героям за спасённые жизни мирных граждан. Пушилин отметил, что жители Артёмовска просили его передать "музыкантам" слова благодарности. Он добавил, что российские военные пишут историю героическими поступками, подвигами, освобождая республику, защищая Россию.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ попытались прорвать оборону под Артёмовском, однако их попытка оказалось неудачной. В ходе боёв бойцы подразделений ВС России уничтожили до 415 украинских военных. Кроме того, наш "Солнцепёк" сжёг под городом украинские опорные пункты.

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t.me / pushilindenis

Андрей Бражников
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