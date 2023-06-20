Герои битвы за Артёмовск получили госнаграды из рук Пушилина

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил российским бойцам госнаграды ДНР за освобождение Артёмовска (украинское название — Бахмут). Кадры он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Пушилин вручил российским бойцам госнаграды ДНР за освобождение Артёмовска. Видео © t.me / pushilindenis

"Впервые сегодня вручил государственную награду ДНР "За освобождение Артёмовска". Её получили бойцы ЧВК "Вагнер", а также артиллеристы и танкисты, принимавшие участие в освобождении города", — рассказал он.