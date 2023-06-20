Белый дом выдвинул "минимальные" условия для переговоров России и Украины

Администрация США считает, что любого рода мирные переговоры по Украине должны начинаться хотя бы с обсуждения плана из 10 пунктов, который представил ранее украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На брифинге для журналистов у него спросили, будет ли президент Джо Байден на предстоящей встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсуждать возможность проведения саммита по мирному урегулированию на Украине. Кирби ответил, что Вашингтон придерживается видения Зеленского "о справедливом мире, и любая заслуживающая доверия дискуссия — в рамках саммита или в более узком кругу — приветствуется, только если она будет заслуживающей доверия и надёжной".

"Это означает, что [обсуждение мирного урегулирования] должно начинаться с убеждённости в суверенитете и территориальной целостности Украины, начинаться, по крайней мере, с обсуждения предложения из 10 пунктов, которое выдвинул Зеленский", — заявил координатор Белого дома.