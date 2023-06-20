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20 июня, 18:38

Белый дом выдвинул "минимальные" условия для переговоров России и Украины

Кирби: Переговоры о мире на Украине должны начинаться с обсуждения плана Киева

Администрация США считает, что любого рода мирные переговоры по Украине должны начинаться хотя бы с обсуждения плана из 10 пунктов, который представил ранее украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На брифинге для журналистов у него спросили, будет ли президент Джо Байден на предстоящей встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсуждать возможность проведения саммита по мирному урегулированию на Украине. Кирби ответил, что Вашингтон придерживается видения Зеленского "о справедливом мире, и любая заслуживающая доверия дискуссия — в рамках саммита или в более узком кругу — приветствуется, только если она будет заслуживающей доверия и надёжной".

"Это означает, что [обсуждение мирного урегулирования] должно начинаться с убеждённости в суверенитете и территориальной целостности Украины, начинаться, по крайней мере, с обсуждения предложения из 10 пунктов, которое выдвинул Зеленский", — заявил координатор Белого дома.

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А 17 июня председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер Египта, а также спецпредставители президентов Уганды и Республики Конго приезжали в Петербург на переговоры с российской стороной. В ходе встречи Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ в свою очередь заявил, что некоторые предложения африканских стран вполне могут быть реализованы.

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Ирина Фальке
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