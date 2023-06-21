Потапова победила Костюк в Бирмингеме, соперницы вновь не пожали друг другу руки
Россиянка Потапова обыграла украинку Костюк на старте турнира в Бирмингеме
Россиянка Анастасия Потапова победила украинку Марту Костюк в матче первого круга теннисного турнира в британском Бирмингеме. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.
Соперницы не стали обмениваться рукопожатиями после завершения поединка. Потапова направилась поблагодарить судью, в то время как Костюк начала собирать вещи. Это вторая встреча соперниц в сезоне, первая состоялась в Майами. Тогда они так же не стали пожимать друг другу руки.
За выход в четвертьфинал турнира Потапова сразится с американкой Кэти Макнелли.
Ранее россиянин Даниил Медведев высказался о выступлениях без российского флага. Спортсмен признался, что понимает существующие правила и просто признателен, что может продолжать играть.