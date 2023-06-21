Потапова победила Костюк в Бирмингеме, соперницы вновь не пожали друг другу руки

Соперницы не стали обмениваться рукопожатиями после завершения поединка. Потапова направилась поблагодарить судью, в то время как Костюк начала собирать вещи. Это вторая встреча соперниц в сезоне, первая состоялась в Майами. Тогда они так же не стали пожимать друг другу руки.