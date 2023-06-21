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20 июня, 21:00

Потапова победила Костюк в Бирмингеме, соперницы вновь не пожали друг другу руки

Россиянка Потапова обыграла украинку Костюк на старте турнира в Бирмингеме

Россиянка Анастасия Потапова победила украинку Марту Костюк в матче первого круга теннисного турнира в британском Бирмингеме. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.

Соперницы не стали обмениваться рукопожатиями после завершения поединка. Потапова направилась поблагодарить судью, в то время как Костюк начала собирать вещи. Это вторая встреча соперниц в сезоне, первая состоялась в Майами. Тогда они так же не стали пожимать друг другу руки.

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За выход в четвертьфинал турнира Потапова сразится с американкой Кэти Макнелли.

Ранее россиянин Даниил Медведев высказался о выступлениях без российского флага. Спортсмен признался, что понимает существующие правила и просто признателен, что может продолжать играть.

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Twitter/Anastasia Potapova/Анастасия Потапова

Артур Лапсаков
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