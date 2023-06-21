Регион

Уведомления отключены

21 июня, 00:03

Минфин поддержал введение минимальных розничных цен на пиво и сидр

Министерство финансов России поддержало идею введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией", — приводит сообщение РИА "Новости".

В министерстве назвали эту инициативу правильной и требующей проработки. Кроме того, Минфин выступает за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Число жертв ядовитого сидра в Самарской области снова выросло

Число жертв ядовитого сидра в Самарской области снова выросло

Вопрос стал актуальным на фоне массовых отравлений алкогольным напитком "Мистер Сидр", произошедших в России в начале июня. Выяснилось, что суррогат делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД, где продукция хранилась с 2012 года после её изъятия во время проверок. Охранявший склад полицейский задержан. Бизнесмен, производивший напиток, арестован.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров