Минфин поддержал введение минимальных розничных цен на пиво и сидр

Министерство финансов России поддержало идею введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве назвали эту инициативу правильной и требующей проработки. Кроме того, Минфин выступает за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Вопрос стал актуальным на фоне массовых отравлений алкогольным напитком "Мистер Сидр", произошедших в России в начале июня. Выяснилось, что суррогат делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД, где продукция хранилась с 2012 года после её изъятия во время проверок. Охранявший склад полицейский задержан. Бизнесмен, производивший напиток, арестован.