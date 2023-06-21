Стала известна судьба граффити с Цоем в Санкт-Петербурге

В день рождения рок-легенды Виктора Цоя, который поклонники музыканта будут отмечать 21 июня, в клубе-музее "Котельная Камчатка" состоится традиционный концерт и начнётся подготовка к капремонту двора: эвакуируют знаменитые граффити. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

У подвала на Блохина, 15 культовый статус: в котельной "Кочегарка" работали Виктор Цой, Александр Башлачёв и другие известные музыканты. После смерти Цоя в 1990 году туда стали съезжаться фанаты со всего мира. На стене жилого дома множились граффити и надписи. Позже дом подключили к центральному отоплению, но музыканты-кочегары не хотели оттуда уходить, и в 2003 году там появился знаменитый клуб.

"Люди приезжали не только для того, чтобы посидеть в "Камчатке", но и для того, чтобы сфотографироваться на фоне граффити с Виктором Цоем", — рассказал Сергей Фирсов, нынешний директор клуба-музея, сам некогда работавший в котельной и пригласивший туда Виктора Цоя и остальных музыкантов.

Ремонтные работы начнутся уже в июле текущего года. Помимо фасада приведут в порядок покрытие во дворе. Благоустройство и озеленение завершатся до 15 августа, а до 15 октября всё должно быть закончено.

"Мы хотим сохранить все старые рисунки. Наибольшую ценность представляет портрет Виктора Цоя, написанный почти сразу после его смерти. 21 июня мы снимем рисунки прямо со штукатуркой, отвезём их в арт-центр и сделаем из них панно. Мы уже посоветовались с опытным инженером, и он заверил, что сделать такое вполне возможно. <...> При необходимости реставраторы будут собирать изображения как мозаику", — рассказал руководитель проекта "Котельная Камчатка" художник Алексей Сергиенко.

Он уверен, что отремонтированный двор рано или поздно покроют новые граффити: люди привыкли к тому, что там можно рисовать. Процесс нельзя остановить, поэтому клуб-музей "Котельная Камчатка" решил его возглавить и провести конкурс среди профессиональных художников, победители которого смогут оставить свои шедевры в знаменитом дворе.