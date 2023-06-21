Казахстан предложил завершить встречи по Сирии в "астанинском формате"

Казахстан предлагает объявить 20-ю "астанинскую" международную встречу по Сирии последней в таком формате, заявил замглавы МИД страны Канат Тумыш. Он объяснил это недавним возвращением ближневосточного государства в "арабскую семью".

"Мы предлагаем официально объявить 20-ю международную встречу заключительным раундом в рамках Астанинского процесса по Сирии. Мы просим включить это решение в совместное заявление", — сказал он.