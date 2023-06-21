Казахстан предложил завершить встречи по Сирии в "астанинском формате"
Замглавы МИД Казахстана Тумыш предложил завершить встречи по Сирии
Казахстан предлагает объявить 20-ю "астанинскую" международную встречу по Сирии последней в таком формате, заявил замглавы МИД страны Канат Тумыш. Он объяснил это недавним возвращением ближневосточного государства в "арабскую семью".
"Мы предлагаем официально объявить 20-ю международную встречу заключительным раундом в рамках Астанинского процесса по Сирии. Мы просим включить это решение в совместное заявление", — сказал он.
По словам спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, предложение Астаны стало неожиданным для участников процесса. Он предположил, что казахстанская сторона рассчитывает на поиск новой площадки.
Напомним, решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств было принято министрами иностранных дел стран – членов организации 7 мая. Дамаск был исключён оттуда в ноябре 2011 года после ряда событий в государстве, в частности силового разгона демонстрантов. В МИД России поприветствовали этот шаг, отметив его пользу для преодоления последствий сирийского конфликта.
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