Дизайн-завод "Флакон" в Москве запретил проводить концерт Animal ДжаZ
Дизайн-завод "Флакон" отменил проведение концерта рок-группы Animal ДжаZ, запланированного на 15 июля. Об этом RT сообщили организаторы фестиваля Summer Sound. При этом там уточнили, что само пространство к мероприятию отношения не имеет.
"Администрация дизайн-завода не является организатором концерта", — отметили они.
По предварительным данным, та же судьба может постигнуть и грядущее выступление группы в Санкт-Петербурге, заявленное на 22 июля.
Напомним, причиной возможного признания группы Animal ДжаZ и её лидера Александра Красовицкого иноагентами является ряд проукраинских заявлений музыкантов. В частности, они назвали Россию "токсичной" и "абьюзерской", а также не стесняются петь украинские песни. Такое отношение к собственной Родине не помешало им организовать тур по России, который уже начали отменять.
ТАСС / Александр Рюмин