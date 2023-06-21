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21 июня, 11:48

Дизайн-завод "Флакон" в Москве запретил проводить концерт Animal ДжаZ

Дизайн-завод "Флакон" отменил проведение концерта рок-группы Animal ДжаZ, запланированного на 15 июля. Об этом RT сообщили организаторы фестиваля Summer Sound. При этом там уточнили, что само пространство к мероприятию отношения не имеет.

"Администрация дизайн-завода не является организатором концерта", отметили они.

По предварительным данным, та же судьба может постигнуть и грядущее выступление группы в Санкт-Петербурге, заявленное на 22 июля.

Рэпер Schokk обратился к группе Animal ДжаZ и клубу, в котором они выступят

Рэпер Schokk обратился к группе Animal ДжаZ и клубу, в котором они выступят

Напомним, причиной возможного признания группы Animal ДжаZ и её лидера Александра Красовицкого иноагентами является ряд проукраинских заявлений музыкантов. В частности, они назвали Россию "токсичной" и "абьюзерской", а также не стесняются петь украинские песни. Такое отношение к собственной Родине не помешало им организовать тур по России, который уже начали отменять.

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ТАСС / Александр Рюмин

Матвей Константинов
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